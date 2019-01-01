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Світлана Броніславівна Стадніченко - Світла і вічна пам’ять...

Пішла з життя Світлана Броніславівна Стадніченко.

Вона завжди самовіддано опікувалася іншими, найбільше - людьми з особливими потребами. І не лише допомогти матеріально, а і організувати для них свято, концерт, зустріч у колі друзів, цікаву поїздку, майстер-клас...

А фестиваль "Таланти без меж" - неймовірно вражаючий! Скільки роботи, сил, енергії витрачала Світлана Броніславівна при його організації! І яке задоволення отримувала, коли бачила радісні обличчя учасників фестивалю - талановитих, сильних, незламних. А ми раділи разом з нею.

Хвороба забрала світлу людину.
Вічна пам'ять.

Бучанка Настя Вишняк звернулася до громади:

"Друзі, в кого є можливість підтримати родину...

Савчук Ірина Володимирівна, сваха Стадніченко Світлани Броніславівни...
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газета "Бучанські новини" 
 #coronavirus Стадніченко
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