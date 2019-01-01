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Вітаємо робітників соціальної сфери України з професійним святом

День працівників соціальної сфери України — це день людей, які присвятили себе суспільству, народу, людям!


Саме Ваша праця — безцінна, найважливіша та гідна, бо саме ви так багато робите для людей.

Бажаємо Вам сил, приємних сюрпризів та гарного настрою, посмішок та насолоди від кожного дня.
Нехай робота приносить тільки радість, а життя буде наповнене яскравими барвами.
Нехай робочі будні будуть легкими, а вихідні — яскравими, нехай поруч будуть добрі колеги та найкращі друзі.

Радості, здоров’я та задоволення від кожного дня!
Дякуємо Вам за Вашу працю та підтримку.

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Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради 
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