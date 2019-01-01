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Ірпінський ЖЕК перейшов на дистанційне консультування

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію у нашому регіоні КП "УЖКГ "Ірпінь" з 27 жовтня 2020 року припиняє особистий прийом абонентів та запроваджує дистанційне консультування мешканців міста, для цього в посиленому режимі діятимуть телефонні лінії та електронна пошта підприємства [email protected]


Більшість питань, що стосується роботи нашого підприємства, ви можете вирішити з дому, звернувшись до нас за телефонами
- приймальня (04597)61-564;
- для отримання інформації по оплаті житлово-комунальних послуг (04597) 62-622;
- вивезення твердих побутових відходів (04597) 61-420;
- магазин обрядових послуг (04597) 63-250;
- юридичний відділ, економічний відділ (04597) 62-648
- диспетчерська служба (04597) 63-005 (цілодобово), + 38 (066) 4244960.
або письмово надіславши листа по пошті, залишати в скриньці біля воріт підприємства або через зворотній зв' язок на нашому сайті https://uzhkh-irpin.org.ua/feedback/

Аварійна служба продовжує працювати у штатному режимі❗️
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КП "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь 
 Ірпінь #coronavirus Жек
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