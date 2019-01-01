Ірпінський ЖЕК перейшов на дистанційне консультування

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію у нашому регіоні КП "УЖКГ "Ірпінь" з 27 жовтня 2020 року припиняє особистий прийом абонентів та запроваджує дистанційне консультування мешканців міста, для цього в посиленому режимі діятимуть телефонні лінії та електронна пошта підприємства [email protected]

Більшість питань, що стосується роботи нашого підприємства, ви можете вирішити з дому, звернувшись до нас за телефонами

- приймальня (04597)61-564;

- для отримання інформації по оплаті житлово-комунальних послуг (04597) 62-622;

- вивезення твердих побутових відходів (04597) 61-420;

- магазин обрядових послуг (04597) 63-250;

- юридичний відділ, економічний відділ (04597) 62-648

- диспетчерська служба (04597) 63-005 (цілодобово), + 38 (066) 4244960.

або письмово надіславши листа по пошті, залишати в скриньці біля воріт підприємства або через зворотній зв' язок на нашому сайті https://uzhkh-irpin.org.ua/feedback/

Аварійна служба продовжує працювати у штатному режимі❗️