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  • Учора, 20:01
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Вибух в селі Озера. Відкривали ящик з боєприпасами

Поліція Київщини розслідує факт вибуху боєприпасів у Бородянському районі, де загинула людина.


Подія трапилась у селі Озера. 48-річного власника домогосподарства, де сталася трагедія в результаті порушення правил поводження з вибуховими речовинами, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.

За попередніми даними, різноробочий, намагався відкрити ящик з боєприпасами за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.

Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

Наразі поліція встановлює усі причини, обставини трагедії та походження боєприпасів.

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Поліція Київської області 
 кримінал Бородянка Озера
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