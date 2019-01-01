50 км/год. У Києві з 1 листопада встановлюється обмеження швидкості

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:



- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

На 7 ділянках столичних вулиць з 1 листопада до 1 квітня наступного року скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год та встановлюється обмеження до 50 км/год.Мета таких обмежень - зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.