» » 50 км/год. У Києві з 1 листопада встановлюється обмеження швидкості
  • Учора, 19:59
  • 106
  • 0
+aA | -Aa 

50 км/год. У Києві з 1 листопада встановлюється обмеження швидкості

На 7 ділянках столичних вулиць з 1 листопада до 1 квітня наступного року скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год та встановлюється обмеження до 50 км/год.

"Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Мета таких обмежень - зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:

- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
0 0

Департаменті транспортної інфраструктури КМДА 
 Київ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Київ: Новий автобусний маршрут через Подільський і Святошинський райони

Київ: Новий автобусний маршрут через Подільський і Святошинський райони

транспорт
Нові обмеження для регіонів Червоної зони карантину - дозволено...

Нові обмеження для регіонів Червоної зони карантину - дозволено...

Суспільство
29 - 30 червня закриють рух автотранспорту через переїзд на станції Немішаєве

29 - 30 червня закриють рух автотранспорту через переїзд на станції Немішаєве

Буча та регіон
Бучанський переїзд закрито до 27 березня (20:00)

Бучанський переїзд закрито до 27 березня (20:00)

Буча та регіон
Штучне зниження швидкості при в’їздах в населені пункти. Європейська практика

Штучне зниження швидкості при в’їздах в населені пункти. Європейська практика

Суспільство
Нічне ДТП на перехресті біля НОВУСа (відео)

Нічне ДТП на перехресті біля НОВУСа (відео)

Буча та регіон
Кільцеву дорогу навколо Києва побудують... наступні покоління

Кільцеву дорогу навколо Києва побудують... наступні покоління

Суспільство
У Бучі врятували чоловіка що впав з мосту

У Бучі врятували чоловіка що впав з мосту

Буча та регіон
Київ: До уваги водіїв! Біля кладовищ діятимуть обмеження в русі

Київ: До уваги водіїв! Біля кладовищ діятимуть обмеження в русі

Суспільство
Буча: Обмеження руху автотранспорту по вулиці Вокзальна

Буча: Обмеження руху автотранспорту по вулиці Вокзальна

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.