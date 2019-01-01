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Учнівське самоврядування: "Лідер! Енергія! Дія!"

30 жовтня Центр творчості дітей та юнацтва Київщини провів онлайн-форум лідерів учнівського самоврядування Київської області "Лідер! Енергія! Дія!". Метою заходу було моделювання нової ЛЕД-стратегії розвитку органів учнівського самоврядування регіонів області в партнерстві з ОРДК. Лідери представили ряд проєктів, до реалізації яких планує долучитися учнівське самоврядування Бучанської міської ОТГ.



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Бучанський центр позашкільної роботи 
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