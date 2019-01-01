У дитячому садочку діти показували казку

У Бучанському садочку Сонячний діти різновікової групи (гурток "Грайлик") показали казку "Колобок".
Вихованці продемонстрували вміння вести діалог, передавати характерні риси поведінки та інтонацію голосу.
Глядачі отримали задоволення та масу позитивних емоцій! (керівники гуртка Казанцева Л.М., Телепенко О.С.)
Вихованці продемонстрували вміння вести діалог, передавати характерні риси поведінки та інтонацію голосу.
Глядачі отримали задоволення та масу позитивних емоцій! (керівники гуртка Казанцева Л.М., Телепенко О.С.)