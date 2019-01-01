» » У дитячому садочку діти показували казку
  • Сьогодні, 15:15
  • 49
  • 0
+aA | -Aa 

У дитячому садочку діти показували казку

У Бучанському садочку Сонячний діти різновікової групи (гурток "Грайлик") показали казку "Колобок".
Вихованці продемонстрували вміння вести діалог, передавати характерні риси поведінки та інтонацію голосу.
Глядачі отримали задоволення та масу позитивних емоцій! (керівники гуртка Казанцева Л.М., Телепенко О.С.)





1 0

ДНЗ "Сонячний" 
 відеосюжет освіта Буча Сонячний
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Юні бучанці – зірки цирку

Юні бучанці – зірки цирку

Бучанські новини
Діти завітали до рятувальників з екскурсією

Діти завітали до рятувальників з екскурсією

Буча та регіон
Навчальний тренінг з евакуації провели в дитячому садочку

Навчальний тренінг з евакуації провели в дитячому садочку

Буча та регіон
У Ірпінському дитячому садку вихователі приховували травмування дівчинки

У Ірпінському дитячому садку вихователі приховували травмування дівчинки

Буча та регіон
"Візьми та зроби" - батьки допомогли в садочку облаштувати майданчик

"Візьми та зроби" - батьки допомогли в садочку облаштувати майданчик

Буча та регіон
В садочку Сонячний діти святкували День Святого Андрія

В садочку Сонячний діти святкували День Святого Андрія

відділ освіти
Прощання з рідним садочком

Прощання з рідним садочком

Буча та регіон
«Сонячний» ювілей бучанського садочка

«Сонячний» ювілей бучанського садочка

Буча та регіон
Кіокушин-кан карате – перші перемоги бучанців

Кіокушин-кан карате – перші перемоги бучанців

Бучанські новини
А музика звучить..

А музика звучить..

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.