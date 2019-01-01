В Україні змінили стандарти лікування COVID-19

Буча та Ірпінь від 2 листопада у помаранчевій зоні.

Амбулаторне лікування COVID-19 завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;

- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;

- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Первинна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам з підозрою на COVID-19

Стаціонарне лікування показано у випадках середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.

1. Рішення стосовно лікування в амбулаторних умовах приймає лікар з надання первинної медичної допомоги після клінічної оцінки стану пацієнта та оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта, шляхом проведення опитування.Легкий перебіг захворювання характеризується:- невисокою гарячкою (до 38°C);- нежиттю та/або закладеністю носа;- головним болем;- болем у горлі;- міалгією;- кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання);- шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;- відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість).- спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).- клінічними ознаками пневмонії (гарячка, кашель, утруднене та прискоренедихання );- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром не менше 92%;прискореним диханням є: для віку до 2 місяців - ЧД ≥ 60, від 2 до 11місяців - ЧД ≥ 50, від 1 до 5 років - ЧД ≥ 40.1. Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 при наявності щонайменше одного зперелічених критеріїв:1) ЧД ＜10 або ＞30;2) порушення свідомості (за шкалою AVPU все, крім А);3) стані середньої тяжкості і тяжкому – ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності (збільшення частоти дихальних рухів вище фізіологічноїнорми, кровохаркання, показник SpO 2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤92%) при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії;4) наявність клініко-інструментальних даних гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС);5) наявність клініко-лабораторних даних сепсису та/або септичного шоку (синдрому системної запальної відповіді);6) наявність клініко-лабораторних даних органної/системної недостатності, окрім дихальної;7) пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність) в стадії декомпенсації.2. При надходженні пацієнта до закладу охорони здоров'я здійснюється медичне сортування, а саме:1) раннє розпізнавання хворих на ТГРС, пов'язане з COVID-19 (додаток 12);2) оцінюється тяжкість захворювання;3) за необхідності починаються заходи медичної допомоги згідно з Протоколом.