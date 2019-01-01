В Україні змінили стандарти лікування COVID-19

Буча та Ірпінь від 2 листопада у помаранчевій зоні.
В Україні вкотре змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
Цього разу йдеться про критерії, згідно з якими завершується амбулаторне лікування.
Амбулаторне лікування COVID-19 завершується за наявності одного з трьох критеріїв:
- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;
- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;
- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.
- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;
- відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.
Всі ці критерії є рівноцінними.
Зазначимо, амбулаторне лікування проводиться вдома або під час відвідування пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.
Первинна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам з підозрою на COVID-19
Пацієнтів із легкою та середньої тяжкості формами захворювання, які не мають показань до госпіталізації, рекомендовано лікувати в амбулаторних умовах. Переводити на амбулаторне лікування також слід одужуючих пацієнтів, які вже не потребують цілодобового нагляду.
1. Рішення стосовно лікування в амбулаторних умовах приймає лікар з надання первинної медичної допомоги після клінічної оцінки стану пацієнта та оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта, шляхом проведення опитування.
Легкий перебіг захворювання характеризується:
- невисокою гарячкою (до 38°C);
- нежиттю та/або закладеністю носа;
- головним болем;
- болем у горлі;
- міалгією;
- кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання);
- шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;
- відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість).
- спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).
Перебіг захворювання середньої тяжкості характеризується:
- клінічними ознаками пневмонії (гарячка, кашель, утруднене та прискорене* дихання );
- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром не менше 92%;
* прискореним диханням є: для віку до 2 місяців - ЧД ≥ 60, від 2 до 11
місяців - ЧД ≥ 50, від 1 до 5 років - ЧД ≥ 40.
Стаціонарне лікування показано у випадках середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.
Обов'язкові критерії якості
1. Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 при наявності щонайменше одного з
перелічених критеріїв:
1) ЧД ＜10 або ＞30;
2) порушення свідомості (за шкалою AVPU все, крім А);
3) стані середньої тяжкості і тяжкому – ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності (збільшення частоти дихальних рухів вище фізіологічної
норми, кровохаркання, показник SpO 2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤92%) при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії;
4) наявність клініко-інструментальних даних гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС);
5) наявність клініко-лабораторних даних сепсису та/або септичного шоку (синдрому системної запальної відповіді);
6) наявність клініко-лабораторних даних органної/системної недостатності, окрім дихальної;
7) пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність) в стадії декомпенсації.
2. При надходженні пацієнта до закладу охорони здоров'я здійснюється медичне сортування, а саме:
1) раннє розпізнавання хворих на ТГРС, пов'язане з COVID-19 (додаток 12);
2) оцінюється тяжкість захворювання;
3) за необхідності починаються заходи медичної допомоги згідно з Протоколом.