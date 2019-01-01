Кому підвищать пенсію у 2021 році?

Наступного року пенсіонерів чекає кілька етапів зростання виплат.
Гроші на пенсійні виплати надходитимуть із зарплатних відрахувань 13 мільйонів українців, які працюють, а також із держбюджету.
«Умовно сьогодні в нас солідарна система і працюючі утримують наше старше «золоте» покоління батьків, бабусь, дідусів, коли один працюючий утримує одного пенсіонера і ми можемо забезпечувати пенсію на 1800 гривень. Але ми не платимо таку пенсію, ми платимо більше. Для пенсіонерів, в яких є великий стаж, ми платимо 2100 гривень з травня. Тут свою роль відіграє Державний бюджет України, який дотує пенсії», – пояснила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.
Тож підвищення пенсійних виплат планують закласти у держбюджет на 2021 рік. Тільки на програму 75+ у держбюджеті передбачено 203,8 млрд грн.
Перше – одразу у січні 2021 року зі зростанням мінімальної зарплати. Це підвищення зачепить пенсіонерів віком 65 років, які отримують мінімальні виплати. Розмір мінімальної пенсії зросте з 2100 до 2400 грн.
Наступний етап відбудеться у березні, і він стосуватиметься більшості пенсіонерів. Держава проіндексує виплати відповідно до росту зарплат та інфляції. Відсоток підвищення буде розрахований у лютому 2021 року. Варто зауважити, що цього року індекс становив 11%.
Далі у квітні автоматично перерахують виплати для пенсіонерів, які працюють. Тобто виплати будуть скореговані, з огляду на збільшення стажу та зростання зарплати, з якої розраховується пенсія.
Найбільше змін у пенсійних виплатах станеться у липні 2021 року.
По-перше, знову зросте мінімальна пенсія для 65-річних пенсіонерів: з 2400 грн до 2600 грн.
По-друге, у липні розпочнеться програма Президента України про підвищення пенсій українцям, які мають 75 років і повний страховий стаж. Заплановано, що їхня пенсія зросте на 400 грн, а мінімальні пенсії сягнуть 2500 грн. За даними Міністерства соціальної політики, це близько 1 млн пенсіонерів. Доплати не торкнуться тих 75-річних пенсіонерів, чиї виплати перевищують розмір середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески (наразі 9 837 гривень 35 копійок).
Також у липні будуть виплачуватись додаткові 500 грн пенсіонерам, які досягли 80-річного віку та мають повний страховий стаж. Їхня мінімальна пенсія сягне 2600 грн.
Крім того, у липні Пенсійний фонд перерахує надбавки та доплати до пенсій і збільшить основний розмір мінімальної пенсії з 1769 грн до 1854 грн.
На сьогодні в Україні нараховується 11,3 мільйонів пенсіонерів. У Мінсоцполітики стверджують, що наступного року пенсія збільшиться у близько 10 мільйонів. Найбільше виплати зростуть у пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. У пенсіонерів 65+ він становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. У пенсіонерів 75+ він менший: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.
Гроші на пенсійні виплати надходитимуть із зарплатних відрахувань 13 мільйонів українців, які працюють, а також із держбюджету.
«Умовно сьогодні в нас солідарна система і працюючі утримують наше старше «золоте» покоління батьків, бабусь, дідусів, коли один працюючий утримує одного пенсіонера і ми можемо забезпечувати пенсію на 1800 гривень. Але ми не платимо таку пенсію, ми платимо більше. Для пенсіонерів, в яких є великий стаж, ми платимо 2100 гривень з травня. Тут свою роль відіграє Державний бюджет України, який дотує пенсії», – пояснила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.
Тож підвищення пенсійних виплат планують закласти у держбюджет на 2021 рік. Тільки на програму 75+ у держбюджеті передбачено 203,8 млрд грн.
5 етапів підвищення підвищення пенсії
Перше – одразу у січні 2021 року зі зростанням мінімальної зарплати. Це підвищення зачепить пенсіонерів віком 65 років, які отримують мінімальні виплати. Розмір мінімальної пенсії зросте з 2100 до 2400 грн.
Наступний етап відбудеться у березні, і він стосуватиметься більшості пенсіонерів. Держава проіндексує виплати відповідно до росту зарплат та інфляції. Відсоток підвищення буде розрахований у лютому 2021 року. Варто зауважити, що цього року індекс становив 11%.
Далі у квітні автоматично перерахують виплати для пенсіонерів, які працюють. Тобто виплати будуть скореговані, з огляду на збільшення стажу та зростання зарплати, з якої розраховується пенсія.
Найбільше змін у пенсійних виплатах станеться у липні 2021 року.
По-перше, знову зросте мінімальна пенсія для 65-річних пенсіонерів: з 2400 грн до 2600 грн.
По-друге, у липні розпочнеться програма Президента України про підвищення пенсій українцям, які мають 75 років і повний страховий стаж. Заплановано, що їхня пенсія зросте на 400 грн, а мінімальні пенсії сягнуть 2500 грн. За даними Міністерства соціальної політики, це близько 1 млн пенсіонерів. Доплати не торкнуться тих 75-річних пенсіонерів, чиї виплати перевищують розмір середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески (наразі 9 837 гривень 35 копійок).
Також у липні будуть виплачуватись додаткові 500 грн пенсіонерам, які досягли 80-річного віку та мають повний страховий стаж. Їхня мінімальна пенсія сягне 2600 грн.
Крім того, у липні Пенсійний фонд перерахує надбавки та доплати до пенсій і збільшить основний розмір мінімальної пенсії з 1769 грн до 1854 грн.