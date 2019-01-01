Кому підвищать пенсію у 2021 році?

На сьогодні в Україні нараховується 11,3 мільйонів пенсіонерів. У Мінсоцполітики стверджують, що наступного року пенсія збільшиться у близько 10 мільйонів. Найбільше виплати зростуть у пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. У пенсіонерів 65+ він становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. У пенсіонерів 75+ він менший: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.



5 етапів підвищення підвищення пенсії

П’ятий етап підвищення очікується у грудні 2021-го. Основний розмір мінімальної пенсії зросте з 1854 грн до 1934 грн. І знову будуть перераховані всі надбавки.