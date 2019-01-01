Субсидії: що змінюється у новому сезоні?

Кому призначають субсидії 2020-2021 роки?

Варто зауважити, що на субсидію не мають права українці, які впродовж року придбали земельну ділянку, житло, автомобіль або іншу річ вартістю понад 50 тисяч грн. Також на компенсацію від держави не можуть претендувати боржники за ЖКП (у понад 340 грн), власники квартири площею понад 120 кв. м і будинку площею понад 200 кв. м. І ті, хто має автомобіль, випущений менш ніж 5 років тому. Також у категорію субсидіантів не потрапляють ті, хто офіційно не працює, не вчиться і не перебуває на обліку в центрі зайнятості.

Як оформити субсидію?

Перевірити надану субсидію можна на порталі subsidii.ioc.gov.ua.

Які зміни у субсидії у 2021 році?

«Субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати. Ми зараз суттєво збільшуємо розмір прожиткового мінімуму, мінімальну заробітну плату. В умовах, коли ціни на енергоносії є досить низькими порівняно з попередніми роками, буде економія субсидій. Це розрахунки», – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Насправді субсидії не скорочуються взагалі. Люди, які отримували субсидії на початку року, вони так само будуть отримувати субсидії і зараз. Ані розмір субсидій, ані перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується», – зауважив голова податкового комітету Верховної Ради, депутат «Слуги народу» Данило Гетманцев.