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30 жовтня у Бучанській ТВК планується повторний підрахунок голосів

Тарас Шаправський, перший заступник Бучанського міського голови інформує громаду:

Інформуємо вас про хід встановлення результатів голосування в Бучанській об‘єднаній територіальній громаді.
29 жовтня на безперервному засіданні Бучанської міської ТВК завершено прийом уточнених протоколів дільничних виборчих комісій.

✅ У підсумку з 30 ДВК без зауважень було прийнято протоколи від 16 комісій і по 14 ДВК прийнято рішення про перерахунок голосів.
При цьому всі учасники процесу домовилися про прозору та відкриту систему повторного підрахунку результатів голосування від 25 жовтня. Наші пропозиції було враховано.

Зокрема:
✅ Перерахунок відбудеться вдень, відкрито, за участі представників усіх партій у приміщенні Бучанської міської ради;
✅ Буде забезпечено он-лайн трансляцію засідання Бучанської міської ТВК на офіційній сторінці комісії у мережі Фейсбук, а також виведено зображення на екран в холі міськради;
✅ Буде забезпечено можливість присутності по одному представнику від кожної політичної партії, яка бере участь у виборчому процесі;
✅ Буде організовано доступ ЗМІ для відеофіксації процесу підрахунку голосів;
✅ Правоохоронні органи забезпечать громадський порядок, охорону бюлетенів і приміщення, в якому відбувається підрахунок голосів, від можливих провокацій;
✅ Члени комісії працюватимуть без ручок, олівців, інших засобів, якими теоретично можна зіпсувати чи пошкодити бюлетень, а також не матимуть при собі телефонів, щоб гарантувати повну безпеку процесу перерахунку.

Вдячний усім політичним силам за узгоджену позицію та конструктив у вирішенні даного питання. Закликаю громаду та всіх учасників процесу уважно слідкувати за повторним підрахунком голосів, щоб зняти всі підозри та встановити об‘єктивні результати голосування.

Інформую також, що з метою підготовки до проведення перерахунку голосів Бучанська ТВК оголосила технічну перерву до 08:00 30 жовтня 2020 року.



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