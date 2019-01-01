30 жовтня у Бучанській ТВК планується повторний підрахунок голосів

Інформуємо вас про хід встановлення результатів голосування в Бучанській об‘єднаній територіальній громаді.

29 жовтня на безперервному засіданні Бучанської міської ТВК завершено прийом уточнених протоколів дільничних виборчих комісій.



✅ У підсумку з 30 ДВК без зауважень було прийнято протоколи від 16 комісій і по 14 ДВК прийнято рішення про перерахунок голосів.

При цьому всі учасники процесу домовилися про прозору та відкриту систему повторного підрахунку результатів голосування від 25 жовтня. Наші пропозиції було враховано.



Зокрема:

✅ Перерахунок відбудеться вдень, відкрито, за участі представників усіх партій у приміщенні Бучанської міської ради;

✅ Буде забезпечено он-лайн трансляцію засідання Бучанської міської ТВК на офіційній сторінці комісії у мережі Фейсбук, а також виведено зображення на екран в холі міськради;

✅ Буде забезпечено можливість присутності по одному представнику від кожної політичної партії, яка бере участь у виборчому процесі;

✅ Буде організовано доступ ЗМІ для відеофіксації процесу підрахунку голосів;

✅ Правоохоронні органи забезпечать громадський порядок, охорону бюлетенів і приміщення, в якому відбувається підрахунок голосів, від можливих провокацій;

✅ Члени комісії працюватимуть без ручок, олівців, інших засобів, якими теоретично можна зіпсувати чи пошкодити бюлетень, а також не матимуть при собі телефонів, щоб гарантувати повну безпеку процесу перерахунку.



Вдячний усім політичним силам за узгоджену позицію та конструктив у вирішенні даного питання. Закликаю громаду та всіх учасників процесу уважно слідкувати за повторним підрахунком голосів, щоб зняти всі підозри та встановити об‘єктивні результати голосування.



Інформую також, що з метою підготовки до проведення перерахунку голосів Бучанська ТВК оголосила технічну перерву до 08:00 30 жовтня 2020 року.