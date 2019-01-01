Бучанський ЕКОмаркет зобовязали сплатити 715 тис грн

Територіальна громада міста Буча отримає близько 715 тисяч гривень

Апеляційний суд погодився з доводами Бучанської міської ради щодо правомірного нарахування безпідставно збережених коштів у вигляді орендної плати за землю ПрАТ "Європорт" (Екомаркет) за фактичне користування без належних на те правових підстав земельною ділянкою, орієнтованою площею 6463 кВ.м, по вул.Героїв Майдану, 12.Таким чином, апеляційний суд прийняв законне та обґрунтоване рішення, яким підтверджує, що використання землі в Україні є платним!