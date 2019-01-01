У Бучі можливо перерахують голоси відкрито в онлайн режимі

Тарас Шаправський, перший заступник Бучанського міського голови закликає до відкритого перерахунку голосів

Наші політичні опоненти розповсюджують неправдиву інформацію про те, що кандидати в депутати Бучанської міської ради від політичної партії «Слуга народу» начебто затягують встановлення результатів місцевих виборів та не бажають перерахунку голосів на окремих виборчих дільницях по Бучанській ОТГ.

Це абсолютно не так. Наша команда впевнена у своїй перемозі і виступає за законність і відкритість підрахунку результатів голосування. Відтак ми готові до перерахунку голосів на ДВК Бучанської ОТГ, адже нам немає чого приховувати.Інформація, що представники нашої політичної сили подали скарги про скасування повторного підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях, також є маніпулятивною і не відповідає дійсності.А власне істерія з необхідністю перерахунку голосів пов’язана з тим, що такі політичні сили як «Єдина громада» та «Опозиційна платформа «За життя», за даними паралельного підрахунку штабів різних політичних сил, не долають 5% бар’єр і не потраплять до Бучанської міської ради. Єдина надія для них – це перерахунок і можливість «дописати» потрібний їм результат, проте всі ми будемо уважно слідкувати за цим процесом.Ми за те, щоб на такому засіданні була забезпечена присутність представників від усіх політичних сил, які брали участь у виборах, і щоб про дату і час перерахунку голосів завчасно було попереджено як членів дільничних виборчих комісій, так і представників політичних сил та ЗМІ.Переконаний, що така відкритість процесу та прозорість перерахунку голосів виборців здатна зняти всі питання і підозри. «Слуга народу» в Бучі виступає за чесні вибори, адже люди повинні мати саме тих депутатів, яких вони обрали більшістю голосів.