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Відкрито проїзд через міст між Бучею та Ірпенем

Вчора ще копали - сьогодні кинули та й закопали... і не потрібні вже ні спецмашини і бригади, і плавуни під мостом затверділи..



Ірпіньводоканал проінформував про завершення не політичних ремонтних робіт.

Ремонтні роботи від вул. Соборна, 195 (в районі АЗС KLO/ТРЦ «Жираф») м. Ірпінь - саме такий випадок. Нашим фахівцям та підрядній організації довелося докласти максимум зусиль для того, щоб замінити трубу на каналізаційному колекторі, що зруйнувався.
🛠Роботи тривають третій тиждень, складний рельєф, плавуни, а інколи й погані погодні умови, значно ускладнили завдання, але на сьогодні ремонтні роботи завершено, каналізаційний колектор засипаємо, залишиться лише відновити благоустрій.

Пишаємося нашими працівниками, які виконали цю складну роботу


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Ірпінь Ірпіньводоканал
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