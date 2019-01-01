Відкрито проїзд через міст між Бучею та Ірпенем

Вчора ще копали - сьогодні кинули та й закопали... і не потрібні вже ні спецмашини і бригади, і плавуни під мостом затверділи..

Ремонтні роботи від вул. Соборна, 195 (в районі АЗС KLO/ТРЦ «Жираф») м. Ірпінь - саме такий випадок. Нашим фахівцям та підрядній організації довелося докласти максимум зусиль для того, щоб замінити трубу на каналізаційному колекторі, що зруйнувався.

🛠Роботи тривають третій тиждень, складний рельєф, плавуни, а інколи й погані погодні умови, значно ускладнили завдання, але на сьогодні ремонтні роботи завершено, каналізаційний колектор засипаємо, залишиться лише відновити благоустрій.



Пишаємося нашими працівниками, які виконали цю складну роботу