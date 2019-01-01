Анатолій Федорук подякував громадянам за активну позицію у виборчому процесі

Бучанський міський голова висловлює слова вдячності за активну позицію у виборчому процесі.
Шановні громадяни Бучанської ОТГ!
Щиро вдячний усім, хто прийшов у неділю на виборчі дільниці та віддав свої голоси з думками про позитивні зміни та розвиток громади.
Також дякую всім, хто підтримав мене як кандидата і вчергове висловив свою довіру: кожен голос для мене - важливий.
Це підтвердження необхідності йти вперед та працювати заради втілення в життя наших ініціатив, що склали основу стратегії розвитку Бучанської ОТГ. Тому це наша з вами спільна перемога, перемога однієї команди!
Вітаю з обранням депутатів Бучанської міської ради і сподіваюся, що всі вони об’єднаються довкола єдиної важливої мети – зробити нашу громаду найкращою,аби позитивні зміни відчув кожен її житель.
Ціную підтримку кожного!
Разом зробимо більше!
Щиро вдячний усім, хто прийшов у неділю на виборчі дільниці та віддав свої голоси з думками про позитивні зміни та розвиток громади.
Також дякую всім, хто підтримав мене як кандидата і вчергове висловив свою довіру: кожен голос для мене - важливий.
Це підтвердження необхідності йти вперед та працювати заради втілення в життя наших ініціатив, що склали основу стратегії розвитку Бучанської ОТГ. Тому це наша з вами спільна перемога, перемога однієї команди!
Вітаю з обранням депутатів Бучанської міської ради і сподіваюся, що всі вони об’єднаються довкола єдиної важливої мети – зробити нашу громаду найкращою,аби позитивні зміни відчув кожен її житель.
Ціную підтримку кожного!
Разом зробимо більше!