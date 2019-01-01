» » Анатолій Федорук подякував громадянам за активну позицію у виборчому процесі
  • Сьогодні, 14:10
  • 276
  • 0
+aA | -Aa 

Анатолій Федорук подякував громадянам за активну позицію у виборчому процесі

Бучанський міський голова висловлює слова вдячності за активну позицію у виборчому процесі.


Шановні громадяни Бучанської ОТГ!

Щиро вдячний усім, хто прийшов у неділю на виборчі дільниці та віддав свої голоси з думками про позитивні зміни та розвиток громади.

Також дякую всім, хто підтримав мене як кандидата і вчергове висловив свою довіру: кожен голос для мене - важливий.
Це підтвердження необхідності йти вперед та працювати заради втілення в життя наших ініціатив, що склали основу стратегії розвитку Бучанської ОТГ. Тому це наша з вами спільна перемога, перемога однієї команди!

Вітаю з обранням депутатів Бучанської міської ради і сподіваюся, що всі вони об’єднаються довкола єдиної важливої мети – зробити нашу громаду найкращою,аби позитивні зміни відчув кожен її житель.

Ціную підтримку кожного!
Разом зробимо більше!
7 0

Федорук Анатолій Петрович вибори
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Буча та регіон
Ворзельський старостинський округ

Ворзельський старостинський округ

Буча та регіон
Історичний день! На карті з‘явився великий Бучанський район

Історичний день! На карті з‘явився великий Бучанський район

Буча та регіон
У складі Бучанської ОТГ: 14 населених пунктів. Кабмін затвердив перспективний план Київської області.

У складі Бучанської ОТГ: 14 населених пунктів. Кабмін затвердив перспективний план Київської області.

Буча та регіон
Анатолій Федорук: Щиро дякую Вам за підтримку в цей складний для нашої громади час

Анатолій Федорук: Щиро дякую Вам за підтримку в цей складний для нашої громади час

Буча та регіон
Виборчі дільниці міста Буча

Виборчі дільниці міста Буча

ВИКОНКОМ
Ірпінська ОДПІ: Вітаємо Вас з нагоди Дня підприємця!

Ірпінська ОДПІ: Вітаємо Вас з нагоди Дня підприємця!

Публікації
Консолідація усіх зусиль

Консолідація усіх зусиль

Бучанські новини
Україна починається з кожного з нас

Україна починається з кожного з нас

ВИКОНКОМ
Звернення Анатолія Федорука

Звернення Анатолія Федорука

ВИКОНКОМ
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.