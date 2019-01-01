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Попередні результати виборів 2020 Бучанська ОТГ



* станом на ранок 27 жовтня ще 10 дільниць на перерахунку.

За результатами паралельного підрахунку голосів на підставі протоколів з мокрими печатками дільничних виборчих комісій з виборів Бучанського міського голови маємо такі результати:



Кількість виборців: 16800
Кількість недійсних бюлетенів: 645

Федорук: 8866 = 54,88%
Українцева: 2398 = 14,84%
Таможній: 1319 =8,16%

Бархоленко: 1263 = 7,82%
Кобринець: 776 = 4,80%
Шкаврон: 753 = 4,66%
Василишин: 339 = 2,10%
Гапон: 258 = 1,60%
Щербина: 220 = 1,36%.

За результатами паралельного підрахунку голосів на підставі протоколів з мокрими печатками дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Бучанської міської ради маємо такі результати:


Кількість виборців: 16800

«Слуга народу»: 3,159 голосів, 20,01%
ВО «Батьківщина»: 2,908 голосів, 18,42%
«Європейська Солідарність»: 2056 голосів, 13,03%

«За майбутнє»: 1562 голоси, 9,90%
«Сила і честь»: 898 голосів, 5,69%
«Нові обличчя»: 828 голосів, 5,25%
«Єдина громада»: 733 голоси, 4,64%
ВО «Свобода»: 690 голосів, 4,37%
Опозиційна платформа - За життя: 659 голосів, 4,17%

Удар: 554 голоси, 3,51 %
«Голос»: 488 голосів, 3,09%
Партія Шарія: 239 голосів , 1,51%
«Наш край»- 270 голосів , 1,71%
Радикальна партія Олега Ляшка: 87 голосів, 0,55%
Партія «Перемога Пальчевського»: 147 голосів, 0,93%
«Рідна країна»: 267 голосів, 1,69%
«Разом Сила»: 67 голосів, 0,42%
Громадський рух «Хвиля»: 188 голосів, 1,19%
«Україна славетна»: 34 голоси, 0,22%

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вибори Федорук Анатолій Петрович Бучанська ОТГ Бучанський район Буча
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