Попередні результати виборів 2020 Бучанська ОТГ

* станом на ранок 27 жовтня ще 10 дільниць на перерахунку.

За результатами паралельного підрахунку голосів на підставі протоколів з мокрими печатками дільничних виборчих комісій з виборів Бучанського міського голови маємо такі результати:

За результатами паралельного підрахунку голосів на підставі протоколів з мокрими печатками дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Бучанської міської ради маємо такі результати:

Українцева: 2398 = 14,84%Таможній: 1319 =8,16%Бархоленко: 1263 = 7,82%Кобринець: 776 = 4,80%Шкаврон: 753 = 4,66%Василишин: 339 = 2,10%Гапон: 258 = 1,60%Щербина: 220 = 1,36%.«За майбутнє»: 1562 голоси, 9,90%«Сила і честь»: 898 голосів, 5,69%«Нові обличчя»: 828 голосів, 5,25%«Єдина громада»: 733 голоси, 4,64%ВО «Свобода»: 690 голосів, 4,37%Опозиційна платформа - За життя: 659 голосів, 4,17%Удар: 554 голоси, 3,51 %«Голос»: 488 голосів, 3,09%Партія Шарія: 239 голосів , 1,51%«Наш край»- 270 голосів , 1,71%Радикальна партія Олега Ляшка: 87 голосів, 0,55%Партія «Перемога Пальчевського»: 147 голосів, 0,93%«Рідна країна»: 267 голосів, 1,69%«Разом Сила»: 67 голосів, 0,42%Громадський рух «Хвиля»: 188 голосів, 1,19%«Україна славетна»: 34 голоси, 0,22%