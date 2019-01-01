Спорткомплекс у Бучі планують відкрити до кінця року

Міністерство молоді та спорту України анонсує відкриття нового спорткомплексу в Бучі.
Міністр Вадим Гутцайт відвідав будівництво багатофункціонального палацу спорту та спортивних майданчиків у м. Буча, які входять до Програми Президента "25 спортивних магнітів".
Об’єкт введуть в експлуатацію вже в грудні цього року та вихованці Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи зможуть повноцінно займатися спортом, проводити змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Також зможуть тренуватися й змагатися особи з інвалідністю.