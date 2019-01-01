Електрична енергія: Якщо менше 50 кВт - отримайте універсальні послуги

Інформація для споживачів електричної енергії, які відповідно до закону мають тимчасове право на отримання універсальної послуги, та для постачальників універсальних послуг
До 31.12.2020 згідно з положеннями пункту 13 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів потужністю до 50 кВт, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.
Таким чином, з 01.01.2021 право на отримання універсальної послуги матимуть побутові споживачі та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт.
У зв’язку з цим, НКРЕКП вважає за доцільне постачальникам універсальних послуг до 01.11.2020:
- звірити з операторами систем розподілу перелік споживачів, які відповідно до критеріїв визначених Законом мають право на отримання універсальної послуги;
- повідомити таких споживачів щодо припинення надання універсальної послуги з 01.01.2021.
- звірити з операторами систем розподілу перелік споживачів, які відповідно до критеріїв визначених Законом мають право на отримання універсальної послуги;
- повідомити таких споживачів щодо припинення надання універсальної послуги з 01.01.2021.
Крім цього, постачальники універсальних послуг мають інформувати споживачів про процедуру зміни електропостачальника на іншого електропостачальника у порядку, визначеному розділом VI ПРРЕЕ.
Звертаємо увагу споживачів, яким Законом надано тимчасове право на отримання універсальної послуги (зокрема бюджетних установ), щодо необхідності обрання електропостачальника за вільними цінами, у тому числі таким електропостачальником може бути електропостачальник, який забезпечував універсальну послугу, і укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу (обрати відповідну комерційну пропозицію).
При цьому, у разі не обрання споживачем завчасно (до 31.12.2020) електропостачальника за вільними цінами, постачання електричної енергії на їх об’єкти буде здійснюватися на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу встановленої Законом.