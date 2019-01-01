Електрична енергія: Якщо менше 50 кВт - отримайте універсальні послуги

Інформація для споживачів електричної енергії, які відповідно до закону мають тимчасове право на отримання універсальної послуги, та для постачальників універсальних послуг

Таким чином, з 01.01.2021 право на отримання універсальної послуги матимуть побутові споживачі та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт.

У зв’язку з цим, НКРЕКП вважає за доцільне постачальникам універсальних послуг до 01.11.2020:

- звірити з операторами систем розподілу перелік споживачів, які відповідно до критеріїв визначених Законом мають право на отримання універсальної послуги;

- повідомити таких споживачів щодо припинення надання універсальної послуги з 01.01.2021.