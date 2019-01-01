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Вибори 2020: Ірпінь - попередні підсумки

Попередні підсумки голосування в місті Ірпінь станом на 12:00 настпуні:
1. Олександр Маркушин впевнено перемагає на посаду Ірпінського міського голови.
2. До міськради проходять депутати від партій: ГОЛОС, ЄС, БЮТ, «Слуга народу», «Нові обличя». Мають шанси подолати 5% бар‘єр Свобода, ОПЗЖ або «Наш край».

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‎Михайлина Скорик-Шкарівська 
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