Вибори 2020: Ірпінь - попередні підсумки

Попередні підсумки голосування в місті Ірпінь станом на 12:00 настпуні:
1. Олександр Маркушин впевнено перемагає на посаду Ірпінського міського голови.
2. До міськради проходять депутати від партій: ГОЛОС, ЄС, БЮТ, «Слуга народу», «Нові обличя». Мають шанси подолати 5% бар‘єр Свобода, ОПЗЖ або «Наш край».
1. Олександр Маркушин впевнено перемагає на посаду Ірпінського міського голови.
2. До міськради проходять депутати від партій: ГОЛОС, ЄС, БЮТ, «Слуга народу», «Нові обличя». Мають шанси подолати 5% бар‘єр Свобода, ОПЗЖ або «Наш край».