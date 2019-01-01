"Несу гранату" - поліція затримала жартівника в Ірпені

Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення на "жартівника" з гранатою



Перебуваючи на чергуванні на території виборчої дільниці в місті Ірпені по вулиці Северинівській правоохоронці помітили підозрілих двох чоловіків, один з яких тримав у руках підозрілий предмет.На запитання поліцейських, що саме чоловік несе в руках до виборчої дільниці, він відповів - гранату.На місце події негайно направлено слідчо-оперативну групу та групу реагування патрульної поліції. Чоловік 30-ти років поводив себе досить агресивно.Після розмови з правоохоронцями повідомив, що це був жарт і насправді ніс в руках відео камеру.На "жартівника" правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).