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"Несу гранату" - поліція затримала жартівника в Ірпені

Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення на "жартівника" з гранатою


Перебуваючи на чергуванні на території виборчої дільниці в місті Ірпені по вулиці Северинівській правоохоронці помітили підозрілих двох чоловіків, один з яких тримав у руках підозрілий предмет.

На запитання поліцейських, що саме чоловік несе в руках до виборчої дільниці, він відповів - гранату.

На місце події негайно направлено слідчо-оперативну групу та групу реагування патрульної поліції. Чоловік 30-ти років поводив себе досить агресивно.
Після розмови з правоохоронцями повідомив, що це був жарт і насправді ніс в руках відео камеру.
На "жартівника" правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).
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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 поліція кримінал Ірпінь
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