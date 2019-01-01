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Ірпінь: Художник намалював друга - і картина знайшла двійника..

Ірпінський музей показав картину з двійником людини яку малювали..



Цікавий випадок нещодавно стався в нашому музеї.
Вікторія Козак, відвідавши виставку живопису Владислава Задворського "Творчий шлях" і вийшовши з музею, сказала на площі одному чоловікові, що бачила його портрет.
Чоловік зайшов у музей і був вражений. Здавалося, що на портреті він, тільки трохи молодший.
Але це був портрет Романа, друга Владислва Задворського. Та виявилося, що цього відвідувача теж звати Роман. Про художника Задворського він до цього часу не чув і, зрозуміло, йому не позував. Головний зберігач фондів музею Лариса Юхименко сфотографувала відвідувача Романа з портретом Романа на тлі автопортрету Задворського.



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Ірпінський історико - краєзнавчий музей 
 Ірпінь фотофакт
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