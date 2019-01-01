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  • Учора, 19:56
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COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

За добу маємо таку статистику: +65 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ:
+53 Буча (з них 2 дитини), +6 Гаврилівка, +6 Блиставиця.




З початку епідемії по 22 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено 493 людей, які захворіли на коронавірус.

🔰 В Бучі маємо 454 підтверджених випадків;
🔰 В Тарасівщині - 5 випадків;
🔰 В Луб'янці - 5 випадків;
🔰 В Гаврилівці - 17 випадків;
🔰 В Раківці - 3 випадки.
🔰 В Блиставиці - 9 випадків.


Вже одужало 268 людей.
Померло - 5 людей.

Загалом 37 дітей захворіло на коронавірус (25 дітей вже одужало);
5 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);
15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.

м.Буча знаходиться у "жовтій" зоні.
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www.bucha.com.ua
 #coronavirus Бучанський район Буча медицина
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