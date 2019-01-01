COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

За добу маємо таку статистику: +65 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ:

+53 Буча (з них 2 дитини), +6 Гаврилівка, +6 Блиставиця.

🔰 В Бучі маємо 454 підтверджених випадків;

🔰 В Тарасівщині - 5 випадків;

🔰 В Луб'янці - 5 випадків;

🔰 В Гаврилівці - 17 випадків;

🔰 В Раківці - 3 випадки.

🔰 В Блиставиці - 9 випадків.

Загалом 37 дітей захворіло на коронавірус (25 дітей вже одужало);

5 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);

15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.

Вже одужало 268 людей.Померло - 5 людей.