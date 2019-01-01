» » Хто і навіщо створив транспортний колапс на межі Бучі та Ірпеня
  • Учора, 22:49
  • 60
  • 0
+aA | -Aa 

Хто і навіщо створив транспортний колапс на межі Бучі та Ірпеня

Політичний саботаж. Біля торгово-розважального центру “Жираф” вже два тижні перерита дорога між Бучею та Ірпенем. Причина - так звані ремонтні роботи, які обіцяли завершити протягом доби. Люди в розпачі. Натомість, представники різних політичних сил в один голос стверджують - колапс створений штучно через зухвалі передвиборчі маніпуляції скандально відомих “Нових облич”.


1 0

www.poglyad.tv 
 відеосюжет Ірпінь Буча Ірпіньводоканал ІА ПОГЛЯД
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Чому затримується ремонт колектора між Ірпенем і Бучею (відеосюжет)

Чому затримується ремонт колектора між Ірпенем і Бучею (відеосюжет)

Буча та регіон
Від 8 жовтня Ірпіньводоканал перекриє автосполучення між Бучею та Ірпенем

Від 8 жовтня Ірпіньводоканал перекриє автосполучення між Бучею та Ірпенем

Буча та регіон
Транспортний колапс: В регіоні обмеження руху автотранспорту в двух напрямках

Транспортний колапс: В регіоні обмеження руху автотранспорту в двух напрямках

Буча та регіон
Чи проводять ремонт колектора між Ірпенем та Бучею? (відеосюжет)

Чи проводять ремонт колектора між Ірпенем та Бучею? (відеосюжет)

Буча та регіон
«Жираф» в Ірпені не просто жираф, а мегамаркет великих можливостей

«Жираф» в Ірпені не просто жираф, а мегамаркет великих можливостей

Ірпінський вісник
Петиція на сайті Президента України: Вимагаємо припинити політичний тиск на мерів Ірпеня та Бучі

Петиція на сайті Президента України: Вимагаємо припинити політичний тиск на мерів Ірпеня та Бучі

Буча та регіон
Буча: Інфекційне відділення під ключ через 2 тижні (відеосюжет)

Буча: Інфекційне відділення під ключ через 2 тижні (відеосюжет)

Буча та регіон
Ворзеляни хочуть призупинити об’єднання з Бучею

Ворзеляни хочуть призупинити об’єднання з Бучею

Буча та регіон
З 15 березня українці не зможуть поховати рідних без дозволу суду

З 15 березня українці не зможуть поховати рідних без дозволу суду

законодавтство
"Чорний день" українського ЖКГ

"Чорний день" українського ЖКГ

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.