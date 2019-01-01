Політичний саботаж. Біля торгово-розважального центру “Жираф” вже два тижні перерита дорога між Бучею та Ірпенем. Причина - так звані ремонтні роботи, які обіцяли завершити протягом доби. Люди в розпачі. Натомість, представники різних політичних сил в один голос стверджують - колапс створений штучно через зухвалі передвиборчі маніпуляції скандально відомих “Нових облич”.
Хто і навіщо створив транспортний колапс на межі Бучі та Ірпеня
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