В Україні дозволили торгувати ліками онлайн. Чи стане менше неякісних ліків

В Україні тепер можна буде легально купити ліки через інтернет. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.



Ціни підуть униз

"На моє переконання електронна роздрібна торгівля може покращити фізичну доступність ліків. В певній мірі, при посиленні конкуренції в роздрібній торгівлі ліків, ми можемо отримати і здешевлення їх вартості. Оскільки, наприклад, аптека в селі матиме конкурента (аптеку в інтернеті) який може поставити ті самі ліки споживачу але за дешевшою ціною", – розповіла нам голова комітету з медичного права Асоціації правників України Марина Слободніченко.

Хто буде доставляти ліки

"Таким чином, скажімо, аптека може або самостійно доставляти ліки через власну службу доставки або залучити для цього оператора поштового зв’язку", – каже Марина Слободніченко.

"Доставка ліків буде здійснюватися виключно з аптечних закладів, які будуть внесені у відповідний Перелік", – додала Марина Слободніченко.

Чи стане менше неякісних ліків

"Таким інструментом є впровадження маркування 2D кодом упаковок лікарських засобів", – каже експерт.

Захист прав споживачів ліків у суді

Говорячи власне про доступність ліків, слід зазначити, що це не лише їх фізична доступність (наприклад забезпечення необхідними ліками верстви сільського населення) а й доступність фінансова – здешевлення лікарських засобів.Прийнятий закон врегульовує важливий момент – передбачає хто саме може здійснювати доставку лікарських засобів і звідки.Так, суб’єкт господарювання, який має ліцензію на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами, може здійснювати електронну торгівлю ліками, при наявності у нього власної служби доставки, обладнання та устаткування, що забезпечує дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки, або може залучати на договірних засадах інших суб’єктів господарювання – операторів поштового зв’язку.При цьому істотними умовами договору з доставки ліків є:- наявність у такого перевізника обладнання і устаткування для зберігання ліків з дотриманням вимог виробника;- забезпечення можливості здійснювати контроль за умовами зберігання ліків під час їх доставки;- відповідальність за дотримання умов доставки.Питання якості лікарських засобів не вирішується цим законом. За словами Марини Слободніченко, це питання лежить не в площині врегулювання шляхів реалізації лікарських засобів. На її думку, в Україні мають бути встановлені дієві механізми контролю та боротьби з фальсифікатом ліків.Ще в 2019 році за ініціативи заступника міністра охорони здоров’я Романа Ілика було розпочато впровадження 2D маркування ліків та 24 липня 2019 року прийнято постанову КМУ "Про запровадження пілотного проекту щодо маркування контрольними знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів".Суть проекту полягає в тому, що кожна упаковка ліків маркується унікальним кодом, який потрапляє в загальну систему моніторингу. Кожне переміщення упаковки від виробника, до дистриб’ютора, до аптеки, до споживача – відслідковується системою моніторингу."Впровадженням такої системи унеможливило б потрапляння на ринок фальсифікованих лікарських засобів. Виробники ліків є зацікавленими у впровадженні такого дієвого механізму контролю адже це є гарантією в боротьбі з підробками їх лікарських засобів. Для споживача – це гарантія придбавати якісні ліки. Нажаль, наразі не вбачаються зрушення зі сторони МОЗ в цьому напрямку", – зауважила Марина Слободніченко.- по-перше, у разі придбання лікарських засобів неналежної якості, продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах терміну придатності. Тому при придбанні ліків обов’язково варто перевіряти їх термін придатності. Також рекомендую перевіряти факт встановлення Держлікслужбою заборони на той чи інший лікарських засіб чи його серію;- по-друге, для того, щоб повернути неякісний лікарський засіб, споживач має надати не лише розрахунковий документ (фіскальний чек), отриманий ним під час купівлі саме цього товару в аптеці, а й доказ того, що лікарський засіб неякісний, тобто не відповідає вимогам, встановленим виробником. При наявності таких документів і відмові в задоволенні прав споживача, споживач може захистити свої інтереси шляхом звернення до суду;- по-третє, споживач має повідомити орган контролю (Держлікслужба) про неякісний лікарський засіб. Це можна здійснити шляхом направлення електронного повідомлення через сайт Держлікслужбив розділі "контроль якості лікарських засобів" заповнивши електронне повідомлення стосовно якості/підозри щодо фальсифікації лікарського засобу."Після надання такої рекламації служба перевірить якість лікарського засобу і в разі виявлення невідповідності введе заборону на його обіг та повідомить споживача про вжиті заходи. Після цього у споживача з’являться підстави повернути товар продавцю і на повернення коштів або право замінити ліки на аналогічні", – резюмувала Марина Слободніченко.