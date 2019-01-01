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Фотофакт: Макдональд, Колектор, Гостомель, Польова, Новус.. (коптер)

Ранковий фотофакт з будівельних майданчиків у Бучі: McDonald, нового супермаркету НОВУС, ремонт по вулиці Польова в Бучі, ремонт колектору між Бучею та Ірпенем, ремонт дороги біля Гостомельського мосту.




McDonald's






Новий супермаркет НОВУС





Ремонт по вулиці Польова в Бучі




Ремонт колектору між Бучею та Ірпенем





Ремонт дороги біля Гостомельського мосту



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МакДональдз фотофакт коптер Ірпіньводоканал Буча
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