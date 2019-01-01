Сьогодні, 14:08 177 0 +aA | -Aa Фотофакт: Макдональд, Колектор, Гостомель, Польова, Новус.. (коптер) Ранковий фотофакт з будівельних майданчиків у Бучі: McDonald, нового супермаркету НОВУС, ремонт по вулиці Польова в Бучі, ремонт колектору між Бучею та Ірпенем, ремонт дороги біля Гостомельського мосту.McDonald'sНовий супермаркет НОВУСРемонт по вулиці Польова в БучіРемонт колектору між Бучею та ІрпенемРемонт дороги біля Гостомельського мосту 2 0 МакДональдз фотофакт коптер Ірпіньводоканал Буча Новини в телеграм Ctrl+Enter