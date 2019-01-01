В Гаврилівці побудовано нову модульну котельню

Працівниками ПКПП "Теплокомунсервіс" в с.Гаврилівка побудовано нову модульну котельню, що забезпечить індивідуальним опаленням дитячий садок "Веселка", його вихованців та працівників.

В котельні за адресою: с.Гаврилівка, вул.Садова,1а, була проведена повна заміна теплотехнічного обладнання, насосної групи, системи ХВО, встановлено котли, Колві 1500 - 2шт продуктивністю -3,0МВт/год з пальниками "Cuenod".Виконано оптимізацію схем теплопостачання, заміну теплових мереж в попередньоізольовану трубу та реконструкцію вузла обліку газу.підвищення ККД до 89%; зниження споживання газу на 21 %, електроенергії на 35 %, зменшення втрат теплоносія на магістральному трубопроводі при транспортуванні до споживача. Збільшено термін експлуатації теплових мереж до 30-40 років.Звертаємо вашу увагу на те, що дані роботи були виконані за власні кошти підприємства та їх вартість не внесена у тариф.Працівники ПКПП «ТКС» визначили межі санітарно-захисної зони, на яких встановили огорожу з в’їзними воротами, що запобігає вільному доступу на територію стороннім особам та автотранспорту.Санітарно-захисну зону очистили від бруду, упорядкували та привели до вимог Державних санітарних правил .Провели та облаштували освітлення території каналізаційної насосної станції .Замінили та відремонтували насосне обладнання, запірну арматуру, трубопроводи машинного відділення, змонтували зворотній клапан на напірних колекторах.Провели монтажні роботи та встановили другий колектор між приймальним резервуаром та насосним відділенням.Машинне відділення обладнали зручними та безпечними сходами, балкою для кріплення вантажопідйомних механізмів, приямком з дренажним насосом.Над машинним відділенням побудували надземну частину насосної станції та облаштували її вхідними дверима, вікнами.Замінили плити перекриття та обладнали в них технологічні отвори та люки для обслуговування відповідно до вимог нормативних актів.Відновили роботу обох гілок напірного колектору.Встановили та підключили резервний насосний агрегат.Виконали горизонтальне планування та облаштували організовані стоки поверхневих вод.Замінили кабелі живлення та управління насосних агрегатів машинного відділення.Шафи електроживлення та управління привели у відповідність до вимог ПУЕ.Встановили автоматику контролю роботи насосних агрегатів та рівня стоків в приймальних резервуарах. Підняли рівень стін резервуарів.