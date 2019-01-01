Коцюбинське: Правоохоронці вивели з лісу маму з дитиною, що заблукали в лісі

Правоохоронці допомогли матері та дитині, що заблукали в лісі, повернутися додомуДо Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки смт.Коцюбинського про те, що вона разом із 11-ти річною дитиною заблукала в лісі та не можуть знайти дорогу додому.
На місце події направлено групу реагування відділу поліції. Негайно почавши пошуки аби знайти матір та дитину поліцейські застосовували спецсигнали та проблискові маячки.
Правоохоронці відшукали 32-річну жінку та дитину, медичної допомоги не потребували. Вподальшому громадян доставлено до місця їх проживання.
Як виявилося громадянка разом з дитиною вирішили назбирати грибів, в якусь мить не помітили, як зайшли далеко до лісу та заблукали.
Поліція Ірпеня закликає громадян бути уважними та дотримуватись заходів безпеки під час перебування в лісі.
У разі виникнення подібних ситуацій не зволікайте, негайно телефонуйте на спецлінію "102" або за номером телефону (04597) 613 35.