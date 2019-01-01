Коцюбинське: Правоохоронці вивели з лісу маму з дитиною, що заблукали в лісі

Правоохоронці допомогли матері та дитині, що заблукали в лісі, повернутися додому



На місце події направлено групу реагування відділу поліції. Негайно почавши пошуки аби знайти матір та дитину поліцейські застосовували спецсигнали та проблискові маячки.Правоохоронці відшукали 32-річну жінку та дитину, медичної допомоги не потребували. Вподальшому громадян доставлено до місця їх проживання.Як виявилося громадянка разом з дитиною вирішили назбирати грибів, в якусь мить не помітили, як зайшли далеко до лісу та заблукали.Поліція Ірпеня закликає громадян бути уважними та дотримуватись заходів безпеки під час перебування в лісі.У разі виникнення подібних ситуацій не зволікайте, негайно телефонуйте на спецлінію "102" або за номером телефону (04597) 613 35.