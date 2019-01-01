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У Бучі затримали слідчого поліції, який вимагав $4 тисячі

Правоохоронці затримали слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського відділку Нацполіції у Київській області за фактом вимагання від громадянина, підозрюваного у крадіжці, 4 тисяч доларів за незвернення до суду з клопотанням про взяття під варту.


За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури затримано слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського ВП ГУ Нацполіції у Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, слідчий вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, 4 тис доларів США хабара за незвернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також за ці гроші він обіцяв в подальшому направити до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним з позбавленням волі.

Правоохоронцями задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другого траншу – 3 тис 600 доларів США слідчого затримано.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.

Викрито поліцейського прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, та співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Офіс генпрокурора, www.gp.gov.ua 
 поліція кримінал Буча
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