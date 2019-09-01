У Бучі вночі горіла квартира

20 жовтня о 03:00 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання квартири на 1-му поверсі за адресою: м. Буча, по вул. Яблунська, 203-г.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ-40, 1 АД-30).По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло коротке замикання електромережі в одній із кімнат з послідуючим горінням.Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-аварійних підрозділів силами власників квартири.Загалом на пожежу було залучено 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.