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У Бучі вночі горіла квартира

20 жовтня о 03:00 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання квартири на 1-му поверсі за адресою: м. Буча, по вул. Яблунська, 203-г.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ-40, 1 АД-30).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло коротке замикання електромережі в одній із кімнат з послідуючим горінням.
Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-аварійних підрозділів силами власників квартири.
Загалом на пожежу було залучено 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча
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