В Ірпені поліція оперативно затримала псевдомінера

Спочатку житель міста Ірпінь повідомив до поліції про зникнення його співмешканки. А потім він зателефонував на спецлінію «102» та погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо поліцейські не розшукають його кохану.

Поліцейські швидко встановили особу заявника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. З’ясувалося, що таким чином чоловік вирішив повернути жінку. Однак співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила порвати з ним стосунки.Правоохоронці оперативно затримали псевдомінера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.