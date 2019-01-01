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Послуга Муніципальна няня - Уряд затвердив зміни

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що Уряд на черговому засіданні затвердив постанову Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".



Внесеними змінами до Порядку, зокрема, визначається, що:
- розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;
- компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;
- компенсація послуги «муніципальна няня» надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;
- компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;
- муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юридична особа – 10 дітей.
Також визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні.

Наразі 34,6 тис. осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», на цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268, 8 млн гривень.
Компенсація не залежить від громадянства батьків чи дитини, головне, аби вони легально проживали в Україні

Послуга "Муніципальна няня" не заміняє інші соціальні виплати на дитину і надається окремо за бажанням батьків (усиновлювачів чи опікунів)


Як отримати компенасацію "Муніципальна няня"


З приводу призначення, перерахунку субсидій на житлово-комунальні послуги радимо звертатися до Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради
телефон: (04597) 49901 відділ «Єдина приймальня громадян»
м. Буча, бул. Б.Хмельницького №5/5А,


Перелік потрібних документів:
- заява, яка складається з двох частин, про надання компенсації послуги «Муніципальна няня» та перерахування коштів для компенсації послуги «Муніципальна няня» (із зазначенням відомостей про банківський рахунок, на який спрямовувати кошти);
- сканована копія договору між отримувачем послуги «Муніципальна няня» та нянею;
- сканована копія відомостей, що підтверджують витрати на оплату няні послуги «Муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку);
- сканована копія свідоцтва про народження дитини;
- копія паспорта одного з батьків та ідентифікаційного коду;
- сканована копія документу, що посвідчує проживання на території України (для іноземців);
- сканована копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Подавати документи, що підтверджують оплату послуг няні, доведеться щомісяця (до 5 числа присилати в управління соцзахисту підтвердження витрат на няню (чек, виписку з рахунку).

Компенсацію виплатять на рахунок у банку до 10 числа наступного місяця.
Якщо ж ви не встигли подати чек про оплату няні, то компенсацію за цей місяць не отримаєте.

Заявку для Муніципальна варта можна створити в електронному вигляді за Інструкцією.
Сайт «Муніціпальна няня», де можна отримати багато користої інформації.
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