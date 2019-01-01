Послуга Муніципальна няня - Уряд затвердив зміни

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що Уряд на черговому засіданні затвердив постанову Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

Компенсація не залежить від громадянства батьків чи дитини, головне, аби вони легально проживали в Україні

Послуга "Муніципальна няня" не заміняє інші соціальні виплати на дитину і надається окремо за бажанням батьків (усиновлювачів чи опікунів)

Як отримати компенасацію "Муніципальна няня"