В електропотязі Київ-Коростень ледь не вбили людину. Злодія затримано

Правоохоронці затримали чоловіка, що наніс ножове поранення жителю Києва
До чергової служби Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в смт.Коцюбинському по вул.Вокзальній місцевий житель наніс проникаюче ножове поранення іншому чоловікові на грунті раптово виниклих неприязних відносин.
На місце події направлено групу реагування відділу поліції та слідчо-оперативну групу. Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що у тамбурі електропотяга сполученням "Київ-Коростень" між чоловіками трапилася конфліктна ситуація, яка переросла в бійку під час якої один із чоловіків дістав предмет схожий на ніж та наніс ним проникаюче ножове поранення черевної порожнини жителю міста Києва.
Пораненого 24-річного чоловіка доставлено до Ірпінської центральної міської лікарні.
Правоохоронці нападника затримали, ним виявився 42-річний місцевий житель. Виявлені речові докази поліцейськими вилучено.
За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ст.121 КК України (Умисне_тяжке_тілесне_ушкодження)