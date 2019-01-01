Буча: Гурток технічної лабораторії запрошує дітей від 11 років

Бучанський центр позашкільної роботи запрошує дітей від 11 років у гурток технічної лабораторії.
Тебе цікавить комп'ютер, хочеш знати, як він працює, навчитися програмуванню та 3-D моделюванню?
Тоді тобі до нас!
Проводиться набір в гурток «Технічна лабораторія «Біт».
На заняттях будуть вивчатись комп’ютерні технології – будова та склад персональних комп’ютерів, інсталяція операційної системи та її налаштування, встановлення різноманітних програм тощо. Після наших занять Ви навчитесь самостійно конфігурувати та збирати комп'ютер, визначати несправності та усувати їх, налаштовувати та оптимізувати операційні системи і програми.
Додатково передбачається вивчення 3D моделювання та робота на 3D принтері. Комп’ютерне 3D моделювання — це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки з використанням найсучасніших комп’ютерних технологій, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок. Також це допомагає дитині визначитися щодо майбутньої професії.
Запрошується учнівська молодь віком від 11 років
Заняття безкоштовні.
Бажано мати свою комп’ютерну техніку (ноутбук, нетбук або планшет).
Проводяться в Бучанському центрі позашкільної роботи за адресою м. Буча, вул. Антонія Михайловського, 54.
Розклад занять: понеділок о 15-00,
четвер о 15-00.
Телефон для довідок: 093-244-95-91.
Тоді тобі до нас!
Проводиться набір в гурток «Технічна лабораторія «Біт».
На заняттях будуть вивчатись комп’ютерні технології – будова та склад персональних комп’ютерів, інсталяція операційної системи та її налаштування, встановлення різноманітних програм тощо. Після наших занять Ви навчитесь самостійно конфігурувати та збирати комп'ютер, визначати несправності та усувати їх, налаштовувати та оптимізувати операційні системи і програми.
Додатково передбачається вивчення 3D моделювання та робота на 3D принтері. Комп’ютерне 3D моделювання — це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки з використанням найсучасніших комп’ютерних технологій, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок. Також це допомагає дитині визначитися щодо майбутньої професії.
Запрошується учнівська молодь віком від 11 років
Заняття безкоштовні.
Бажано мати свою комп’ютерну техніку (ноутбук, нетбук або планшет).
Проводяться в Бучанському центрі позашкільної роботи за адресою м. Буча, вул. Антонія Михайловського, 54.
Розклад занять: понеділок о 15-00,
четвер о 15-00.
Телефон для довідок: 093-244-95-91.