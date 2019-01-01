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  • Учора, 14:43
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Бучанська ОТГ: В Луб'янці відкрито нову амбулаторію

В селі Луб‘янка відкрили нову амбулаторію, стара знаходилась в колишній церковній школі - дерев’яній будівлі, обнесеній цеглою.


/ відеосюжет готується /

На відкритті була присутня Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат України, яка залишила свій відгук на сторінці Фейбук:

На нову амбулаторію люди чекали багато років. Лише завдяки волі місцевої влади вдалося переконати обласну державну адміністрацію в необхідності включити проєкт в бюджет поточного року. Будівництво розпочалося в грудні минулого року.
За повідомленнями місцевих, навколо будівництва амбулаторії могли бути корупційні схеми. Особисто я звернулася до поліції перевірити факти. Наразі після перевірки справу закрили. Але якщо в людей є свідчення можливих зловживань - готова звернутися вдруге. Також готовність амбулаторії має перевірити ДАБІ, яке зараз перебуває в процесі реформування.
Сьогодні там же губернатор відкрив спортивний майданчик біля школи. Завдяки погоді заодно перевірили його на міцність. Бо часто футбольні поля у нас, на жаль, перетворюються на басейни.





Комфортні умови праці й сучасне обладнання забезпечать підвищення якості та розширенню обсягу медичних послуг.

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