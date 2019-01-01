В Ірпені розпочинає роботу Протиепідемічна амбулаторія

телефон реєстратури Протиепідемічної амбулаторії в Ірпені:

+38 (04597) 95-204 або +38(066) 621-80-73;

Амбулаторія буде працювати за графіком:

Пн-пт з 8:00 до 20:00

Сб – з 8:00 до 14:00

Неділя - Вихідний

Лікарями амбулаторії буде надаватись медична допомога хворим з ознаками ГРВІ та підозрою на COVID-19🦠. Всі інші амбулаторії продовжать свою роботу у звичайному режимі:прийом нековідної патології, хронічних хворих, дітей, профілактика, щеплення.Декларантам нашого закладу медична допомога надається безкоштовно. Всі інші громадяни також мають право звернутись за допомогою на платній основі або заключивши декларацію із сімейним лікарем.Декларанти лікарів, які задіяні в роботі Амбулаторії №4 будуть обслуговуватися у лікарів інших амбулаторій нашого закладу. Для уточнення інформації телефонувати до реєстратури амбулаторії де заключена декларація.Якщо Ви маєте ознаки ГРВІ чи застуди – зателефонуйте до свого сімейного лікаря та проконсультуйтесь щодо подальших дій.Інформує