» » с. Стоянка: Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку
  • Сьогодні, 13:21
  • 75
  • 0
+aA | -Aa 

с. Стоянка: Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку

16 жовтня о 09:19 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: сел. Стоянка, по вул. Руданського, 19.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ-40, 1 АЦ-60).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок пожежі знаходиться в середині будинку.
Пожежу було успішно локалізовано о 09:50 та повністю ліквідовано о 10:05.
Загалом на пожежу було залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

0 0

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Стоянка
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Ірпені при пожежі будинку врятовано людину

В Ірпені при пожежі будинку врятовано людину

Буча та регіон
Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

Буча та регіон
У Бучі рятувальники ліквідували загорання в котельні житлового будинку

У Бучі рятувальники ліквідували загорання в котельні житлового будинку

Буча та регіон
Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання будівлі

Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання будівлі

Буча та регіон
У Бучі ліквідовано 2 загорання трав’яного настилу

У Бучі ліквідовано 2 загорання трав’яного настилу

Буча та регіон
За добу в Бучі, Приірпінні та Ворзелі ліквідували 7 пожеж

За добу в Бучі, Приірпінні та Ворзелі ліквідували 7 пожеж

Буча та регіон
У Ворзелі ліквідували загорання приватного будинку

У Ворзелі ліквідували загорання приватного будинку

Буча та регіон
У Горенці під час пожежі загинуло троє людей

У Горенці під час пожежі загинуло троє людей

Буча та регіон
Сьогодні в Бучі горіло два житлових будинка

Сьогодні в Бучі горіло два житлових будинка

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.