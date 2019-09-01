с. Стоянка: Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку

16 жовтня о 09:19 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: сел. Стоянка, по вул. Руданського, 19.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ-40, 1 АЦ-60).По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок пожежі знаходиться в середині будинку.Пожежу було успішно локалізовано о 09:50 та повністю ліквідовано о 10:05.Загалом на пожежу було залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.