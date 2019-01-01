Будівництво спорткомплексу: Плани масштабні та реалістичні (фотофакт)

16 жовтня будівельний майданчик спорткомплексу біля ЗОШ №2 відвідали Міністр молоді та спорту України Вадимом і голова КОДА. На чолі з міським головою Бучі вони перевірили хід будівництва.

Зранку разом із Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом і міським головою Бучі Анатолієм Федоруком відвідав будівельний майданчик спортивного комплексу в Бучі. Плани масштабні та реалістичні.



Будівля спортивного залу буде використовуватися для проведення занять із різних видів спорту - вільної боротьби, мініфутболу, баскетболу, волейболу, ручного м’яча та великого тенісу.



На території комплексу будують п’ять спортивних майданчиків. Це два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик і один майданчик для занять зі strit-файту.

На базі цього комплексу зможемо проводити спортивні змагання найвищого рівня. Наразі роботи у розпалі. Плануємо завершити об’єкт вже у грудні цього року. Працюємо далі!