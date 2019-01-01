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Рятувальники м. Ірпінь ліквідували наслідки ДТП

15 жовтня о 11:44 на пункт зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь від чергового диспетчера ОКЦ ГУ надійшло повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля «Skoda» та автомобіля «Nissan», за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська (біля кільця).


На місце події виїхало: 1 САРМ-Л та автоцистерна 36-ДПРЧ м. Ірпінь. Для попередження загорання рятувальники провели роботи зі змиву паливо-мастильних матеріалів з дорожнього покриття. Також за допомогою пневматичного інструменту було деблоковано водія з автомобіля. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого госпіталізовано до Ірпінської центральної міської лікарні.


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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа дтп
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