Рятувальники м. Ірпінь ліквідували наслідки ДТП

15 жовтня о 11:44 на пункт зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь від чергового диспетчера ОКЦ ГУ надійшло повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля «Skoda» та автомобіля «Nissan», за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська (біля кільця).

На місце події виїхало: 1 САРМ-Л та автоцистерна 36-ДПРЧ м. Ірпінь. Для попередження загорання рятувальники провели роботи зі змиву паливо-мастильних матеріалів з дорожнього покриття. Також за допомогою пневматичного інструменту було деблоковано водія з автомобіля. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого госпіталізовано до Ірпінської центральної міської лікарні.