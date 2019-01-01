Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.



Зеленський зазначив, що 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади мають отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку та благополуччя своїх громад.

"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності", - сказав він, виступаючи в четвер на земельному форумі "Земля - народу" у Чернігівській області."Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно, і головне - це справедливо", - зазначив він.Зеленський наголосив, що законодавство України забороняє продаж земель комунальної власності, що є гарантією того, що наступні покоління українців залишатимуться господарями своєї землі. Загалом, за його словами, місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн гектарів землі."Це справді історичний день. Це красномовна, переконлива і найкраща відповідь всім, вибачте, брехунам та маніпуляторам, колишнім деяким президентам, прем'єр-міністрам, колишнім адвокатам, чинним кумам, сміливим блогерам, які ховаються десь в Іспанії, і "молодим прогресивним реформаторам". Всі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у них є лише два шляхи: або визнати свою помилку та вибачитись за свою брехню, або замовкнути і не заважати нам робити життя українців краще", - заявив він.