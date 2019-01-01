Бучанські школи не продовжують канікули

До уваги батьків та педагогів шкіл Бучанської ОТГ. Надаю роз’яснення стосовно постанови Кабміну щодо канікул з 15 по 30 жовтня. Постановою РЕКОМЕНДУЮТЬ відправити заклади на канікули. Ми не бачимо реальної потреби змінювати структуру навчального року в жодному закладі. Моніторинг захворюваності в школах показав невеликий відсоток відсутніх дітей. Крім того, у частини закладів канікули або щойно закінчилися, або вже ідуть. Тому ми прийняли зважене рішення поки що продовжувати працювати в звичному режимі.