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Бучанські школи не продовжують канікули


Олег Цимбал, начальник відділу освіти, повідомив про рекомендації від Кабміну щодо додаткових канікул.
До уваги батьків та педагогів шкіл Бучанської ОТГ. Надаю роз’яснення стосовно постанови Кабміну щодо канікул з 15 по 30 жовтня. Постановою РЕКОМЕНДУЮТЬ відправити заклади на канікули. Ми не бачимо реальної потреби змінювати структуру навчального року в жодному закладі. Моніторинг захворюваності в школах показав невеликий відсоток відсутніх дітей. Крім того, у частини закладів канікули або щойно закінчилися, або вже ідуть. Тому ми прийняли зважене рішення поки що продовжувати працювати в звичному режимі.



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освіта Буча
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