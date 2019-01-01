» » Поліція затримала вуличних грабіжників у Бучі
  • Сьогодні, 22:11
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Поліція затримала вуличних грабіжників у Бучі

У місті Буча компанія у стані алкогольного сп’яніння відкрито викрала портативну техніку. Про це до поліції повідомила місцева жителька та надала прикмети зловмисників.


Поліцейські відразу розпочали пошуки грабіжників. Орієнтування отримали всі наряди Ірпінського відділу поліції та суміжних районів.
Невдовзі група реагування патрульної поліції помітила у селищі Гостомель осіб схожих за описом потерпілої. Ними виявились: 27-річна мешканка Вінниччини, 30-річний житель Житомирщини та 43-річний місцевий. Вони зізнались у скоєному та надали правдиві покази.
В них поліція вилучила речові докази – портативну колонку та зарядний пристрій.

Трьох зловмисників поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
1 0

Поліція Київської області, kv.npu.gov.ua 
 кримінал Буча поліція
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Розбійний напад на таксиста в Бучі

Розбійний напад на таксиста в Бучі

Буча та регіон
У Бучі поліція затримала зухвалого викрадача автівки

У Бучі поліція затримала зухвалого викрадача автівки

Буча та регіон
Хуліганські розбірки в Ворзелі

Хуліганські розбірки в Ворзелі

Буча та регіон
Ірпінь|Кримінальний: Поліція затримала серійного автокрадія

Ірпінь|Кримінальний: Поліція затримала серійного автокрадія

Буча та регіон
Молодики з битою напали на водія та заволоділи його автомобілем

Молодики з битою напали на водія та заволоділи його автомобілем

Буча та регіон
У Бучі зловмисник покатався в таксі на 4 роки увязнення

У Бучі зловмисник покатався в таксі на 4 роки увязнення

Буча та регіон
Поліцейські Ірпеня розшукали двох нападників, які нахабно пограбували чоловіка з вадами здоровя

Поліцейські Ірпеня розшукали двох нападників, які нахабно пограбували чоловіка з вадами здоровя

Буча та регіон
Ворзель: Трагічно загинув юнак

Ворзель: Трагічно загинув юнак

Буча та регіон
Поліція: Затримано серійних квартирних крадіїв у Бучі та Ірпінь

Поліція: Затримано серійних квартирних крадіїв у Бучі та Ірпінь

Буча та регіон
У Бучі жінка вбила чоловіка

У Бучі жінка вбила чоловіка

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.