Поліція затримала вуличних грабіжників у Бучі

У місті Буча компанія у стані алкогольного сп’яніння відкрито викрала портативну техніку. Про це до поліції повідомила місцева жителька та надала прикмети зловмисників.

Поліцейські відразу розпочали пошуки грабіжників. Орієнтування отримали всі наряди Ірпінського відділу поліції та суміжних районів.Невдовзі група реагування патрульної поліції помітила у селищі Гостомель осіб схожих за описом потерпілої. Ними виявились: 27-річна мешканка Вінниччини, 30-річний житель Житомирщини та 43-річний місцевий. Вони зізнались у скоєному та надали правдиві покази.В них поліція вилучила речові докази – портативну колонку та зарядний пристрій.Трьох зловмисників поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.