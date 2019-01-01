Про місцеве самоврядування в новій редакції. Про посадові особи в громаді

Основні посадові особи в громаді – інфографіка до проекту закону про місцеве самоврядування в новій редакції
Щоб нагадати, що передбачає законопроект, «Децентралізація» спільно з Мінрегіоном підготувала три короткі інфографіки. У першій з них мова йшла про основні зміни (переглянути), запропоновані проектом закону. У другій - про забезпечення законності (переглянути). У третій – про новели, які стосуються основних посадових осіб в громаді.
«У законопроекті ми, зокрема, пропонуємо підсилити виконавські функції голови громади. Саме він призначатиме своїх заступників та керівників виконавчих органів ради громади без погодження з радою. Поки що залишена дискусійна нині чинна норма щодо дострокового припинення повноважень голови громади, але пропонується запровадити відповідну процедуру та мотивацію такого рішення ради, а не просте політичне рішення. Якщо в чинному законі для такого рішення необхідно більше половини голосів ради, то в проекті пропонується збільшити 2/3 депутатів ради громади. Крім цього наслідком рішення ради з припинення повноважень голови громади у цьому випадку – одночасне припинення повноважень і самої ради громади. Якщо між головою і радою немає конструктивної роботи і згоди, то лише територіальна громада має право на кінцеве рішення під час перевиборів як голови так і ради громади. Голову, якого обрала територіальна громада, не може рада відправити у відставку без наслідків для себе» - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.
Серед основних змін і те, що секретар ради громади більше не виконуватиме функцій голови громади у разі дострокового припинення його повноважень і не буде зацікавлений у такому рішенні. Це робитиме керуючий справами громади - професійна посадова особа, яка забезпечує інституційну сталість в громаді. Його повноваження не припиняються у разі припинення повноважень ради чи голови громади.
Староста, відповідно до законопроекту, призначатиметься радою громади за поданням голови громади.
Більше – у інфографіці та тексті законопроекту:
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