Про місцеве самоврядування в новій редакції. Про посадові особи в громаді

Основні посадові особи в громаді – інфографіка до проекту закону про місцеве самоврядування в новій редакції



Днями робоча група з питань впровадження реформи децентралізації влади в Україні, створена Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, розглядатиме нову редакцію закону «Про місцеве самоврядування в Україні».