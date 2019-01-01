Укрзалізниця запровадить безконтактну оплату в електричках

Укрзалізниця та VISA розпочинають реалізацію трьох пілотних інфраструктурних проєктів на залізничному транспорті



Для реалізації пілотного проєкту з запровадження безконтактної оплати проїзду у приміському сполученні, як зауважили в Укрзалізниці, обрано популярні напрямки Київ – Фастів та Київ – Святошин. На низці станцій, зокрема, планується встановити турнікетні системи та термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкт планується поширювати і на інших приміських напрямках.

Укрзалізниця та провідна міжнародна платіжна система VISA розпочинають реалізацію одразу трьох пілотних інфраструктурних проєктів на залізниці. Вони покликані запропонувати пасажирам нові послуги і сучасний сервіс оплати проїзду, зокрема у приміському сполученні. Про це йшлося під час робочої зустрічі представників АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Віза Україна», що відбулася 2 жовтня у Києві.«Наші партнери з VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року. Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном, і не стояти в чергах до квиткової каси. До речі, в ситуації з поширенням коронавірусу ця опція надзвичайно актуальна. Переваги отримає й залізниця, яка зможе бодай частково побороти проблему «зайців», - розповів Олександр Перцовський.Він також повідомив, що другий проєкт з VISA передбачає нові мобільні рішення з нотифікації пасажирів. В Укрзалізниці розраховують, що у пасажирів уже впродовж кількох місяців з’явиться можливість у різних мобільних месенджерах дізнаватися інформацію про розклад руху поїздів, здійснювати оплату проїзду, отримувати довідкову інформацію та інші послуги. Третій напрямок співпраці щодо створення так званих лаунж-зон на ключових вокзалах, як зауважили учасники зустрічі, для реалізації потребуватиме значно більше часу та фінансово-технічних ресурсів, порівняно з іншими проєктами.«На жаль, не все так просто, IT-інфраструктура залізниці наразі досить заплутана і має багато застарілих систем. Потрібно розібратися, як з ними можна поєднати новітні платіжні сервіси. Але ми хочемо рухатися швидко. Вдячні за співпрацю нашим партнерам VISA та сподіваємося, що наша колаборація матиме позитивний ефект для двох компаній», – прокоментував Олександр Перцовський.Зі свого боку керівник напрямку продажу та рішення для торгово-сервісних підприємств, СНД та Південно-Східна Європа ТОВ «Віза Україна» Наталія Войтович зазначила, що компанія має глобальну експертизу в розробці та впровадженні транспортних рішень у багатьох містах України і світу та готова допомогти Укрзалізниці зробити перші і найскладніші кроки на старті цих проєктів.«Ми дуже раді стати частиною платіжної історії Укрзалізниці. Наше завдання – запропонувати сучасні технічні рішення, які дозволять створити комфорт для пасажирів, пришвидшити обслуговування та забезпечити якісний зворотній зв'язок між компанією і клієнтом. Ми бачимо, наскільки людям сьогодні зручніше та безпечніше сплачувати послуги саме банківською карткою. Тож прагнемо допомогти Укрзалізниці поступово перейти на платформи, які дадуть змогу її клієнтам у безготівковий спосіб оплачувати проїзд та інші послуги», – зазначила Наталія Войтович.