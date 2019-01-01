Укрзалізниця запровадить безконтактну оплату в електричках

Укрзалізниця та VISA розпочинають реалізацію трьох пілотних інфраструктурних проєктів на залізничному транспорті
Проекти передбачають організацію безготівкової оплати проїзду у потягах приміського сполучення на окремих напрямках, розроблення нової платформи типу чат-бот для пошуку та продажу квитків, а також створення на найбільших вокзалах країни зручних зон для комфортного відпочинку.Укрзалізниця та провідна міжнародна платіжна система VISA розпочинають реалізацію одразу трьох пілотних інфраструктурних проєктів на залізниці. Вони покликані запропонувати пасажирам нові послуги і сучасний сервіс оплати проїзду, зокрема у приміському сполученні. Про це йшлося під час робочої зустрічі представників АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Віза Україна», що відбулася 2 жовтня у Києві.
Для реалізації пілотного проєкту з запровадження безконтактної оплати проїзду у приміському сполученні, як зауважили в Укрзалізниці, обрано популярні напрямки Київ – Фастів та Київ – Святошин. На низці станцій, зокрема, планується встановити турнікетні системи та термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкт планується поширювати і на інших приміських напрямках.
«Наші партнери з VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року. Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном, і не стояти в чергах до квиткової каси. До речі, в ситуації з поширенням коронавірусу ця опція надзвичайно актуальна. Переваги отримає й залізниця, яка зможе бодай частково побороти проблему «зайців», - розповів Олександр Перцовський.
Він також повідомив, що другий проєкт з VISA передбачає нові мобільні рішення з нотифікації пасажирів. В Укрзалізниці розраховують, що у пасажирів уже впродовж кількох місяців з’явиться можливість у різних мобільних месенджерах дізнаватися інформацію про розклад руху поїздів, здійснювати оплату проїзду, отримувати довідкову інформацію та інші послуги. Третій напрямок співпраці щодо створення так званих лаунж-зон на ключових вокзалах, як зауважили учасники зустрічі, для реалізації потребуватиме значно більше часу та фінансово-технічних ресурсів, порівняно з іншими проєктами.
«На жаль, не все так просто, IT-інфраструктура залізниці наразі досить заплутана і має багато застарілих систем. Потрібно розібратися, як з ними можна поєднати новітні платіжні сервіси. Але ми хочемо рухатися швидко. Вдячні за співпрацю нашим партнерам VISA та сподіваємося, що наша колаборація матиме позитивний ефект для двох компаній», – прокоментував Олександр Перцовський.
Зі свого боку керівник напрямку продажу та рішення для торгово-сервісних підприємств, СНД та Південно-Східна Європа ТОВ «Віза Україна» Наталія Войтович зазначила, що компанія має глобальну експертизу в розробці та впровадженні транспортних рішень у багатьох містах України і світу та готова допомогти Укрзалізниці зробити перші і найскладніші кроки на старті цих проєктів.
«Ми дуже раді стати частиною платіжної історії Укрзалізниці. Наше завдання – запропонувати сучасні технічні рішення, які дозволять створити комфорт для пасажирів, пришвидшити обслуговування та забезпечити якісний зворотній зв'язок між компанією і клієнтом. Ми бачимо, наскільки людям сьогодні зручніше та безпечніше сплачувати послуги саме банківською карткою. Тож прагнемо допомогти Укрзалізниці поступово перейти на платформи, які дадуть змогу її клієнтам у безготівковий спосіб оплачувати проїзд та інші послуги», – зазначила Наталія Войтович.