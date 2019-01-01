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Covid-19: Коли пацієнт лікується вдома?

Пацієнтів із легкою формою підтвердженого або ймовірного захворювання на COVID-19 рекомендовано лікувати в домашніх умовах. Так само, як і одужуючих пацієнтів, які вже не потребують цілодобового нагляду.



Ось що ви маєте знати:
- Рішення про місце лікування приймає ваш сімейний лікар, з яким ви уклали декларацію.
- Легкому перебігу захворювання притаманно:
📌 температура до 38°C, що добре контролюються прийомом жарознижуючих препаратів;
📌 нежить;
📌 сухий кашель без ознак дихальної недостатності;
📌 відсутність шлунково-кишкових проявів (нудота, блювання та/або діарея) та змін психічного стану (порушення свідомості, млявість).


- Якщо пацієнт має легкі симптоми перебігу захворювання – лікар ПМД надає рекомендації щодо самоізоляції, лікування у разі погіршення стану. Якщо у пацієнта важкий перебіг захворювання – лікар первинки рекомендує виклик екстреної медичної допомоги за номером 103.
- При лікуванні в домашніх умовах пацієнта не залишають напризволяще. Його стан контролюють медичні працівники ПМД. Спосіб контролю обирається лікарем ПМД індивідуально.
- Медичний працівник обов’язково має повідомити пацієнту спосіб зв’язку у разі необхідності. Наприклад, зазначити номер телефону, за яким слід телефонувати у разі погіршення стану. Якщо пацієнт має відвідати заклад ПМД самостійно, то йому потрібно визначити час і вхід до закладу.

Стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі затверджує Міністерство охорони здоров’я. Останні зміни можна переглянути тут ➡ https://bit.ly/2RTlhwQ.
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#coronavirus медицина Реформа
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