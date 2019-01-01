Covid-19: Коли пацієнт лікується вдома?

Пацієнтів із легкою формою підтвердженого або ймовірного захворювання на COVID-19 рекомендовано лікувати в домашніх умовах. Так само, як і одужуючих пацієнтів, які вже не потребують цілодобового нагляду.

Ось що ви маєте знати:

- Рішення про місце лікування приймає ваш сімейний лікар, з яким ви уклали декларацію.

- Легкому перебігу захворювання притаманно:

📌 температура до 38°C, що добре контролюються прийомом жарознижуючих препаратів;

📌 нежить;

📌 сухий кашель без ознак дихальної недостатності;

📌 відсутність шлунково-кишкових проявів (нудота, блювання та/або діарея) та змін психічного стану (порушення свідомості, млявість).