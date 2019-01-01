В Бучі ліквідували загорання автомобіля (відео)

30 вересня о 19:39 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння приватного автомобіля за адресою: м. Буча, вул. Л. Качинського.
На виклик терміново було направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.
Прибувши, рятувальники встановили, що горить моторний відсік приватного автомобіля.
Пожежу було локалізовано о 19:48 та ліквідовано о 20:10.
На місці події працювало 6 чоловік особового складу.
Причина пожежі – встановлюється.