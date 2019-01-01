» » На Ірпінському залізничному мосту 17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків
  • Учора, 17:38
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На Ірпінському залізничному мосту 17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків

17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків ІІ-ІІІ ступеню.
Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні.

Про надзвичайну подію за участі неповнолітнього до Ірпінського відділу поліції повідомили медики.
На місце події негайно прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Встановлено, що хлопець разом зі своїми друзями приїхали до міста Ірпінь з Чернігівщини, аби провести дозвілля. Опівночі кампанія відпочивала поблизу набережної, тоді 17-річний юнак заліз на залізничний міст та отримав ураження струмом.

На даний час правоохоронці проводять перевірку надзвичайної події за участі неповнолітнього.

Поліція Київщини застерігає від необачних вчинків , що можуть призвести до трагедії та закликає дітей проводити своє дозвілля у дозволених місцях, подалі від об’єктів підвищеної небезпеки.

Батьки! Цікавтесь дозвіллям своїх дітей, пам’ятайте, що ви несете відповідальність за їх життя та здоров’я.
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Відділ комунікації поліції Київської області 
 поліція Ірпінь
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