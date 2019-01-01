На Ірпінському залізничному мосту 17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків

Батьки! Цікавтесь дозвіллям своїх дітей, пам’ятайте, що ви несете відповідальність за їх життя та здоров’я.

17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків ІІ-ІІІ ступеню.Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні. Про надзвичайну подію за участі неповнолітнього до Ірпінського відділу поліції повідомили медики.На місце події негайно прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.Встановлено, що хлопець разом зі своїми друзями приїхали до міста Ірпінь з Чернігівщини, аби провести дозвілля. Опівночі кампанія відпочивала поблизу набережної, тоді 17-річний юнак заліз на залізничний міст та отримав ураження струмом.На даний час правоохоронці проводять перевірку надзвичайної події за участі неповнолітнього.Поліція Київщини застерігає від необачних вчинків , що можуть призвести до трагедії та закликає дітей проводити своє дозвілля у дозволених місцях, подалі від об’єктів підвищеної небезпеки.