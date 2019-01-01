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  • Учора, 22:41
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Ірпінь: Дві вулиці переорієнтовуються на односторонній рух

КП "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" інформує громаду:

Шановні водії, звертаємо Вашу увагу на те, що в Ірпені з 1 жовтня 2020 року вулиці Громадянська (на відрізку від вул. Підгірна до вул. Озерна) та Гуцала будуть переорієнтовані на односторонній рух.


Дане рішення було прийняте з метою попередження виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці та відповідно до звернень мешканців даного району.
Схему організації дорожнього руху погоджено з управлінням патрульної поліції Київської області.
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Ірпінь поліція Жек
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