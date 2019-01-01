Ірпінь: Дві вулиці переорієнтовуються на односторонній рух

Шановні водії, звертаємо Вашу увагу на те, що в Ірпені з 1 жовтня 2020 року вулиці Громадянська (на відрізку від вул. Підгірна до вул. Озерна) та Гуцала будуть переорієнтовані на односторонній рух.

Дане рішення було прийняте з метою попередження виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці та відповідно до звернень мешканців даного району.Схему організації дорожнього руху погоджено з управлінням патрульної поліції Київської області.