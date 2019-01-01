В Ірпені знову горіло авто

Внаслідок загорання вогнем знищено автомобіль. 28 вересня о 05:27 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про загорання автомобіля в м. Ірпінь на вулиці Українська.

На місце виклику було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини.По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено легковий автомобіль «Mercedes Gelandewagen».Внаслідок пожежі знищено автомобіль «Mercedes Gelandewagen» та пошкоджено «Сitroen С3», «Мazda СХ-5».Пожежу було локалізовано о 05:55 та повністю ліквідовано о 06:15.До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.Причина виникнення пожежі встановлюється.