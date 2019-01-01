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В Ірпені знову горіло авто

Внаслідок загорання вогнем знищено автомобіль. 28 вересня о 05:27 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про загорання автомобіля в м. Ірпінь на вулиці Українська.


На місце виклику було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено легковий автомобіль «Mercedes Gelandewagen».
Внаслідок пожежі знищено автомобіль «Mercedes Gelandewagen» та пошкоджено «Сitroen С3», «Мazda СХ-5».
Пожежу було локалізовано о 05:55 та повністю ліквідовано о 06:15.
До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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