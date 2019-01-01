Два освітні заклади Бучі в першій десятці шкіл Київської області

Освітній ресурс "Освіта.ua" складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.Бучанська Українська гімназія- Бучанська спеціалізована ЗОШ№ 5 з поглибленим вивченням іноземних мов;Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №4 -Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 -Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст. "№2 -КЗ "Гаврилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." №8 -Бучанська ЗОШ № 1 -