Два освітні заклади Бучі в першій десятці шкіл Київської області

Два освітні заклади Бучі потрапили у першу десятку шкіл Київської області 2020 року.
Освітній ресурс "Освіта.ua" складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
Бучанська Українська гімназія 7 місце;
9 місце - Бучанська спеціалізована ЗОШ№ 5 з поглибленим вивченням іноземних мов;
Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №4 - 54 місце;
Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 - 101 місце;
Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст. "№2 - 233 місце;
КЗ "Гаврилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." №8 - 273 місце;
Бучанська ЗОШ № 1 - 321 місце.
Джерело: www.osvita.ua/school
Освітній ресурс "Освіта.ua" складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
Бучанська Українська гімназія 7 місце;
9 місце - Бучанська спеціалізована ЗОШ№ 5 з поглибленим вивченням іноземних мов;
Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №4 - 54 місце;
Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 - 101 місце;
Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст. "№2 - 233 місце;
КЗ "Гаврилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." №8 - 273 місце;
Бучанська ЗОШ № 1 - 321 місце.
Джерело: www.osvita.ua/school