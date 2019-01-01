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У Бучі 30 нових випадків коронавірусу. Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі

За останні три доби в Бучі зареєстровано 30 нових випадків коронавірусу


Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги рекомендує скористатись алгоритмом дій для ефективної телефонної консультації з вашим лікарем.

Щодня навантаження на лікарів зростає. Сімейні лікарі, педіатри та терапевти працюють в шаленому темпі.
Крім особистих прийомів пацієнтів, додалася значна кількість телефонних консультацій.

🔰 Якщо у вас питання не термінове, ви не домовлялися з лікарем про дзвінок, краще напишіть у будь-який доступний месенджер: sms, Viber, Telegram.
Телефони усіх наших лікарів прикріплене зверху цієї сторінки. https://www.facebook.com/881393075366009/posts/1452355561603088/
🔰Якщо у Вас питання організаційні: уточнити графік роботи лікаря, записатися на прийом, тощо - телефонуйте в наш call центр, скористайтесь он-лайн записом.

Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі









Якщо ви телефонуєте лікарю:
- представтесь: "Я Ваш пацієнт, своє прізвище та ім'я"
- спитайте чи має змогу лікар розмовляти в цей момент і чи зможе приділити вам кілька хвилин.
- задавайте питання які Вас турбують, користуючись списком, який Ви підготували, щоб нічого не забути.
- якщо є результати аналізів або інших обстежень, тримайте їх біля себе під час телефонної розмови, адже їх, можливо, буде потрібно озвучити.
- будьте готові записати рекомендації лікаря. Для цього майте напоготові чистий листок і ручку, яка пише.
- домовтесь про наступний дзвінок чи візит за потреби.

Та інструкція - як скористатися он-лайн сервісом запису на прийом


Як записатися до вашого лікаря онлайн
Інструкція

Медичний портал – це система онлайн запису на прийом до лікаря.
Він створений аби зробити процедуру запису максимально швидкою та простою для вас.
Портал працює 24/7. Запис на прийом займає всього 1 хвилину та для цього потрібно мати лише доступ до інтернету!

Як зареєструватися
- Перейти на сайт kv.medportal.ua
Натискаєте «Зареєструватись». В першій строчці обираєте Київ і далі заповнюєте всього 8 пунктів з вашими даними.
- В полі Код - введіть ідентифікатор доступу, який ви отримали, коли підписали декларацію з лікарем. Якщо ви не маєте цього коду – звертайтеся до лікаря, з яким ви уклали декларацію.
- Тисніть кнопку «зареєструватись» і портал перенаправить вас на сторінку вашого лікаря. Де ви можете обрати дату та час візиту.

Всі наступні рази для входу на медичний портал – використовуйте номер вашого телефону та пароль, вказаний при реєстрації.
Зберігайте цей пост та реєструйтесь на медичному порталі!




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