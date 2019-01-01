У Бучі 30 нових випадків коронавірусу. Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі

За останні три доби в Бучі зареєстровано 30 нових випадків коронавірусу
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги рекомендує скористатись алгоритмом дій для ефективної телефонної консультації з вашим лікарем.
Щодня навантаження на лікарів зростає. Сімейні лікарі, педіатри та терапевти працюють в шаленому темпі.
Крім особистих прийомів пацієнтів, додалася значна кількість телефонних консультацій.
Якщо ви телефонуєте лікарю:
- представтесь: "Я Ваш пацієнт, своє прізвище та ім'я"
- спитайте чи має змогу лікар розмовляти в цей момент і чи зможе приділити вам кілька хвилин.
- задавайте питання які Вас турбують, користуючись списком, який Ви підготували, щоб нічого не забути.
- якщо є результати аналізів або інших обстежень, тримайте їх біля себе під час телефонної розмови, адже їх, можливо, буде потрібно озвучити.
- будьте готові записати рекомендації лікаря. Для цього майте напоготові чистий листок і ручку, яка пише.
- домовтесь про наступний дзвінок чи візит за потреби.
Як записатися до вашого лікаря онлайн
Інструкція
⠀
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги рекомендує скористатись алгоритмом дій для ефективної телефонної консультації з вашим лікарем.
Щодня навантаження на лікарів зростає. Сімейні лікарі, педіатри та терапевти працюють в шаленому темпі.
Крім особистих прийомів пацієнтів, додалася значна кількість телефонних консультацій.
🔰 Якщо у вас питання не термінове, ви не домовлялися з лікарем про дзвінок, краще напишіть у будь-який доступний месенджер: sms, Viber, Telegram.
Телефони усіх наших лікарів прикріплене зверху цієї сторінки. https://www.facebook.com/881393075366009/posts/1452355561603088/
🔰Якщо у Вас питання організаційні: уточнити графік роботи лікаря, записатися на прийом, тощо - телефонуйте в наш call центр, скористайтесь он-лайн записом.
Телефони усіх наших лікарів прикріплене зверху цієї сторінки. https://www.facebook.com/881393075366009/posts/1452355561603088/
🔰Якщо у Вас питання організаційні: уточнити графік роботи лікаря, записатися на прийом, тощо - телефонуйте в наш call центр, скористайтесь он-лайн записом.
Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі
Якщо ви телефонуєте лікарю:
- представтесь: "Я Ваш пацієнт, своє прізвище та ім'я"
- спитайте чи має змогу лікар розмовляти в цей момент і чи зможе приділити вам кілька хвилин.
- задавайте питання які Вас турбують, користуючись списком, який Ви підготували, щоб нічого не забути.
- якщо є результати аналізів або інших обстежень, тримайте їх біля себе під час телефонної розмови, адже їх, можливо, буде потрібно озвучити.
- будьте готові записати рекомендації лікаря. Для цього майте напоготові чистий листок і ручку, яка пише.
- домовтесь про наступний дзвінок чи візит за потреби.
Та інструкція - як скористатися он-лайн сервісом запису на прийом
Як записатися до вашого лікаря онлайн
Інструкція
⠀
Медичний портал – це система онлайн запису на прийом до лікаря.
Він створений аби зробити процедуру запису максимально швидкою та простою для вас.
Портал працює 24/7. Запис на прийом займає всього 1 хвилину та для цього потрібно мати лише доступ до інтернету!
Як зареєструватися
- Перейти на сайт kv.medportal.ua
Натискаєте «Зареєструватись». В першій строчці обираєте Київ і далі заповнюєте всього 8 пунктів з вашими даними.
- В полі Код - введіть ідентифікатор доступу, який ви отримали, коли підписали декларацію з лікарем. Якщо ви не маєте цього коду – звертайтеся до лікаря, з яким ви уклали декларацію.
- Тисніть кнопку «зареєструватись» і портал перенаправить вас на сторінку вашого лікаря. Де ви можете обрати дату та час візиту.
Всі наступні рази для входу на медичний портал – використовуйте номер вашого телефону та пароль, вказаний при реєстрації.
Зберігайте цей пост та реєструйтесь на медичному порталі!
Він створений аби зробити процедуру запису максимально швидкою та простою для вас.
Портал працює 24/7. Запис на прийом займає всього 1 хвилину та для цього потрібно мати лише доступ до інтернету!
Як зареєструватися
- Перейти на сайт kv.medportal.ua
Натискаєте «Зареєструватись». В першій строчці обираєте Київ і далі заповнюєте всього 8 пунктів з вашими даними.
- В полі Код - введіть ідентифікатор доступу, який ви отримали, коли підписали декларацію з лікарем. Якщо ви не маєте цього коду – звертайтеся до лікаря, з яким ви уклали декларацію.
- Тисніть кнопку «зареєструватись» і портал перенаправить вас на сторінку вашого лікаря. Де ви можете обрати дату та час візиту.
Всі наступні рази для входу на медичний портал – використовуйте номер вашого телефону та пароль, вказаний при реєстрації.
Зберігайте цей пост та реєструйтесь на медичному порталі!