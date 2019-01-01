У Бучі 30 нових випадків коронавірусу. Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі

🔰 Якщо у вас питання не термінове, ви не домовлялися з лікарем про дзвінок, краще напишіть у будь-який доступний месенджер: sms, Viber, Telegram.

Телефони усіх наших лікарів прикріплене зверху цієї сторінки. https://www.facebook.com/881393075366009/posts/1452355561603088/

🔰Якщо у Вас питання організаційні: уточнити графік роботи лікаря, записатися на прийом, тощо - телефонуйте в наш call центр, скористайтесь он-лайн записом.

Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі

Та інструкція - як скористатися он-лайн сервісом запису на прийом

Медичний портал – це система онлайн запису на прийом до лікаря.

Він створений аби зробити процедуру запису максимально швидкою та простою для вас.

Портал працює 24/7. Запис на прийом займає всього 1 хвилину та для цього потрібно мати лише доступ до інтернету!



Як зареєструватися

- Перейти на сайт

Натискаєте «Зареєструватись». В першій строчці обираєте Київ і далі заповнюєте всього 8 пунктів з вашими даними.

- В полі Код - введіть ідентифікатор доступу, який ви отримали, коли підписали декларацію з лікарем. Якщо ви не маєте цього коду – звертайтеся до лікаря, з яким ви уклали декларацію.

- Тисніть кнопку «зареєструватись» і портал перенаправить вас на сторінку вашого лікаря. Де ви можете обрати дату та час візиту.



Всі наступні рази для входу на медичний портал – використовуйте номер вашого телефону та пароль, вказаний при реєстрації.

Зберігайте цей пост та реєструйтесь на медичному порталі! – це система онлайн запису на прийом до лікаря.Він створений аби зробити процедуру запису максимально швидкою та простою для вас.Портал працює 24/7. Запис на прийом займає всього 1 хвилину та для цього потрібно мати лише доступ до інтернету!- Перейти на сайт kv.medportal.ua Натискаєте «Зареєструватись». В першій строчці обираєте Київ і далі заповнюєте всього 8 пунктів з вашими даними.- В полі Код - введіть ідентифікатор доступу, який ви отримали, коли підписали декларацію з лікарем. Якщо ви не маєте цього коду – звертайтеся до лікаря, з яким ви уклали декларацію.- Тисніть кнопку «зареєструватись» і портал перенаправить вас на сторінку вашого лікаря. Де ви можете обрати дату та час візиту.Всі наступні рази для входу на медичний портал – використовуйте номер вашого телефону та пароль, вказаний при реєстрації.Зберігайте цей пост та реєструйтесь на медичному порталі!